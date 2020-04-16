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Sanofi’den Sağlık Bakanlığı’na COVID-19 mücadelesinde destek

Sanofi Türkiye, T.C. Sağlık Bakanlığı’na 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışı gerçekleştirdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 11:16
Sanofi’den Sağlık Bakanlığı’na COVID-19 mücadelesinde destek

Sanofi’den T.C. Sağlık Bakanlığı’na COVID-19 mücadelesinde destek

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, Sanofi’nin deneyim ve uzmanlığı ile COVID-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilk günden itibaren tam destek verdiklerini vurguladı.

Gerçekleştirilen ilaç bağışı ile ilgili Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk şunları kaydetti:

“Sanofi Türkiye olarak COVID-19 mücadelesinde ilk günden itibaren devletimiz ile tam iş birliği içerisinde en ön saflarda çalışıyoruz. 60 yılı aşkın süredir üretimimiz, bilgi birikimimiz ve yatırımlarımızla Türkiye’nin sağlıklı geleceği için çalışan bizler, bu mücadelede de üzerimize düşen her göreve hazırız. Bu amaçla COVID-19 mücadelesinde T.C. Sağlık Bakanlığı’mızla işbirliğimiz ve Bakanlığımızın izinleri doğrultusunda 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Küresel halk sağlığının daha önce görülmemiş bir tehdit altında olduğu bugünlerde, Sanofi’nin dünya çapındaki sağlık otoriteleri ile tam iş birliği içerisinde çalışmaya devam ettiğini ifade eden Cem Öztürk, şöyle devam etti: “COVID-19 ile mücadele sınırlar ötesi, küresel bir halk sağlığı konusudur. Tüm sektör temsilcileri tarafından bu alanda atılacak her adım son derece kıymetli olacaktır. Bugün bu ilacımız romatoloji ve dermatoloji alanında hastalarımız tarafından kullanılmaktadır. Bir önceliğimiz de ilacımızın mevcut endikasyonlar için tedariğinin ve hasta güvenliğinin garanti altına alınmasıdır. Biz Sanofi olarak, ilaç arzının devamlılığını sağlamak için üretim kapasitemizi artırmak da dahil olmak üzere, otoritelerle işbirliği içerisinde gerekli tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, sadece bir kaç ay içinde bütün dünyayı etkisi altına alan COVID -19 ile mücadelede, görülmemiş bir fedakârlık, sabır ve adanmışlıkla görev yapan hekimlerimize, eczacılarımıza ve tüm sağlık sektörü çalışanlarına da minnettar olduğumuzu belirtmek isterim”

Bağımsız klinik araştırmalarda her ne kadar hidroksiklorokinin COVID-19 enfeksiyonunda potansiyel antiviral etkinliğine işaret eden bulgular bildirilmiş olsa da, hidroksiklorokinin COVID-19 tedavisinde risk/yarar profilinin değerlendirilerek etkililik ve güvenliliği ile ilgili nihai sonuca varmak için daha kapsamlı klinik araştırmalar gerekiyor. Bu hususta Bakanlığımızca da yürütülmesi planlanan klinik çalışmalar mevcuttur. Halihazırda endikasyonları arasında COVID-19 tedavisi yer almasa da Dünya Sağlık Örgütü tarafından araştırmalara dahil edilerek yakından takip edilen hidroksiklorokinin, mevcut veriler değerlendirilerek T.C Sağlık Bakanlığı tarafından endikasyon dışı kullanımı onaylanmış ve Türkiye COVID-19 Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberine dahil edilmiştir.

Hidroksiklorokin Hakkında Hatırlatma: Hidroksiklorokinin yan etkileri https://www.titck.gov.tr/kubkt adresinde yer alan Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatında detaylı olarak belirtilmiştir. Diğer ilaçlarda da olduğu gibi hidroksiklorokin içeren ilaçları kullanan hastalar Kullanma Talimatında verilen yönlendirmelere uymalıdır. Hastalar bu ürünü reçete ve doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Sanofi, ilacın COVID-19 tedavisinde kullanımının endikasyon dışı bir kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Sanofi ayrıca advers reaksiyonların/yan etkilerin, hastaların advers reaksiyonlara/yan etkilere maruz kalıp kalmamasından bağımsız olarak tüm endikasyon dışı kullanımlar, doz aşımı, ilaç hataları ve ilaç kullanırken ortaya çıkan diğer güvenlilik sorunlarının Sanofi Türkiye farmakovijilans ekibine (Tel: 0212 339 10 00 veya Farmakovijilans.turkiye@sanofi.com) iletilmesini talep etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
SanofiCOVID19
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