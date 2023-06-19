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Sardis başvuruları başladı

İnovasyon ve yaratıcılığı odağında olan, finans dünyasındaki değişime ayna tutan Sardis Awards, güncel kategorileri ve uzman isimlerden oluşan değerlendirme kuruluyla 2023 macerasına başladı!

19 Haziran 2023 Pazartesi 12:14
Sardis başvuruları başladı

Sardis başvuruları başladı

Finans dünyasının tüm bileşenlerinin buluşacağı, yenilikçi projelerin ve pazarlama başarılarının ödüllendirileceği Sardis Ödülleri’ne başvurular 5 Haziran itibariyle başladı.  

Global trendler doğrultusunda kurgusu her sene yenilenen Sardis Awards; veri odaklı yaratıcılıktan teknolojinin yenilikçi kullanımına, dijital pazarlamadan pozitif sosyal etkiye kadar geniş bir yelpazede yer alan çalışmaları değerlendirecek. 

İnovasyon Bölümü’nde yer alan, finansal kuruluşların; dijital platformlar, finansal teknoloji şirketleri ve teknoloji girişimleri gibi üçüncü partilerle gerçekleştirdikleri API bazlı işbirliklerini ödüllendiren başlık; Ekosistem Geliştiren İşbirlikleri olarak güncellendi.

Veri kullanımının finans sektöründeki başarılı sonuçlarını ödüllendiren Veri Stratejileri başlığında ise; bu sene şu kategoriler yer alıyor: Veriye Dayalı İnovasyonMüşteri Deneyimi ve Kişiselleştirilmiş Finans Önerileri.

Chatbotlar, kişisel asistanlar, süreç optimizasyonu gibi alanlarda yapay zekâ ürünlerini ve işlemlerini kullanan projelerin yarıştığı; Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı bölümünde bu senin yenilenen kategori ise; finansal varlıkların yanı sıra KVVK kapsamındaki verilerin de güvende kalmasını sağlayan yenilikçi güvenlik çözümlerinin yarıştığı; Siber Güvenlik Uygulamaları.

Önceki senelerde olduğu gibi, toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara çözüm öneren, kamuoyundaki bilinç ve farkındalığı artıran çalışmalar Pozitif Sosyal Etki Bölümü’nde yer alacak. Bu bölümde, kadınlara ve toplumsal cinsiyet ayrımına yönelik hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de önemli bir yer tutuyor.  

Son Güncelleme: 19.06.2023 12:17
Anahtar Kelimeler:
Sardis
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