SARDİS Ödülleri Sahiplerini Buldu



Finans dünyasının tüm bileşenlerinin buluştuğu, yenilikçi projelerin ve pazarlama başarılarının ödüllendirildiği Sardis Ödülleri’nde ödüller, sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu’nun üstlendiği gecede sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Sardis Ödülleri’nde ödüller İnovasyon, Finans ve Finans Teknolojilerinin Yenilikçi Kullanımı, Yaratıcılık, Pozitif Sosyal Etki olmak üzere 4 bölüm altında 65 kategoride dağıtıldı. myGini, Inc. Kurucusu ve CEO’su Mehmet Sezgin başkanlığındaki jürinin değerlendirmeleri neticesinde toplam 1 Büyük Ödül, 23 Altın ve 29 Gümüş Sardis sunuldu.

2021 Sardis Ödülleri’nde Türkiye İş Bankası’nın İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu projesi Sardis Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

İnovasyon, Finans ve Finans Teknolojilerinin Yenilikçi Kullanımı ile Pozitif Sosyal Etki Bölümlerinde en çok puanı alarak Yılın En İnovatif Kuruluşu, Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu ve Yılın Finans Teknolojilerini En İyi Kullanan Kuruluşu unvanlarını elde eden Türkiye İş Bankası adına ödülleri; Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen’e ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca’ya Simge Fıstıkoğlu takdim etti.

Yaratıcılık Bölümü’nde en yüksek puanı toplayan Paribu Yılın En Yaratıcı Finansal Kuruluşu olurken, ödül Paribu İş Geliştirme Yöneticisi Akar Aydemir ve Paribu Pazarlama İletişimi Yöneticisi Efsane Çolak da ödüllerini Simge Fıstıkoğlu’nun elinden aldılar.

2021 Sardis Ödülleri’nin tüm kazananlarına buradan ulaşabilir, ödül seremonisini Sardis Awards YouTube hesabından tekrar izleyebilirsiniz.