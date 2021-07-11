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Sarı Kantoron dağ köyleri için umut oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden’ sloganıyla kıraç toprakları canlandırmak için 62 üreticiye hibe ettiği toplam 124 bin kantaron fidesi ilk çiçeklerini açtı. Mut ilçesine bağlı Dağpazarı Mahallesi üreticileri, ilk kez deneyimledikleri sarı kantaron fidesinin çiçeklendiğini görmenin mutluluğunu yaşıyor.

11 Temmuz 2021 Pazar 22:03
Sarı Kantoron dağ köyleri için umut oldu

Sarı Kantoron dağ köyleri için umut oldu



Mut ve Bozyazı ilçelerinde kantaron fidelerinin yetiştirilebileceğini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar sonucunda nisan ayında Bozyazı ve Mut ilçelerinde 62 üreticinin her birine 2'şer bin olmak üzere toplam 124 bin kantaron fidesi dağıtmıştı. Kıraç toprakların tarıma kazandırılmasını öngören projede ilk çiçekler açtı. Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi üreticilerinin eskiden atıl vaziyette olan toprakları sarı çiçeklerle renklenmeye başladı. Proje sayesinde hem parçalı olarak kullanılan 62 arazi tarıma kazandırılıyor hem de üreticilere yeni bir iş kapısı aralanıyor.

“HER GEÇEN GÜN YETİŞEN BU ÇİÇEKLERİMİZ BİZE UMUT OLUYOR”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde Ziraat Teknikeri olarak görev yapan Fatma Karataş, tıbbi aromatik bitkiler hakkında bilgi verdi. Tıbbi aromatik bitkiler arasında bulunan sarı kantaronun hastalıklara iyi geldiğini ve ilaç sektöründe kullanıldığını belirten Karataş, kırsal alanlarda parçalı arazilerin tarıma kazandırılması ve kadın üreticilere destek sağlanması amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini kaydetti. Fideleri dağıttıktan sonra üreticilere yetiştirme koşulları ile ilgili bilgiler verdiklerini söyleyen Karataş, “Daha sonra da kuracağımız e-ticaret pazarlama yollarında onlara destek sunmaya çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen projelerimizle bizler de daha farklı projelerle üreticilerimize destek olmaya çalışmak için çaba sarf ediyoruz. Her geçen gün yetişen bu çiçeklerimiz bize umut oluyor” diye konuştu.

“DAĞLARIMIZ SAPSARI OLACAK, CEBİMİZ PARA GÖRECEK”

Çiçeklenen kantaronlarla eşi Özgür Solak ve kızı Elif ile birlikte ilgilenen Rukiye Solak, 1 dönümlük araziye ektikleri kantaronların çiçek açmasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, “Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz. Getirdiler, kıraç topraklarımızı renklendirdiler, sarı çiçeklerimiz oldu. Bizlere yardımları dokunduğu için onlara çok teşekkür ederiz” dedi. Solak, yeni bir ürünü toprakla buluşturmuş olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Seneye daha güzel olacak. Çiçeklerini toplayacağız. Satacağız inşallah çiçeklerimizi. Dağlarımız sapsarı olacak, cebimiz para görecek” ifadelerine yer verdi.

“TARLAMIZ DEĞERLENDİ. İNŞALLAH GÜZEL KAZANÇ SAĞLARIZ”

Rukiye Solak'ın eşi Özgür Solak ise sarı kantarondan yağ da elde etmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Çiçeğini toplayacağız, Allah izin verirse bunlardan kantaron yağı yapacağız. Pazarlayabilirsek; şifa, iyi geliyor romatizmaya. Bir dahaki sezona daha iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah satarız para kazanırız. Tarlamız değerlendi. İnşallah güzel kazanç sağlarız.”

“BEKLENTİMİZ GELECEK YIL”

Kantaron fidesi desteğinden yararlanarak 3 dönümlük araziye ekimini yapan Dağpazarı Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 bin kök civarında fideyi ektim. Ektikten sonra yaklaşık 10-15 gün arayla 4 sefer suyunu vermiş bulunuyoruz. Arazimiz kıraç olduğu için biraz zor. Hava şartları da kurak gittiği için biraz sıkıntı yaşadık. Bizim beklentimiz gelecek yıl. Bu yıl kurutmamak şartıyla ayakta tutabilmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, ileriki yıllarda bol kazançlar bekleriz.”
 

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Sarı Kantoron
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