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Sarıyer Belediyesi çiftçiye 10 ton kompost gübre dağıttı

Gübreye yapılan zamlar nedeniyle beli bükülen ve toprağını terk etmek zorunda kalan çiftçilere destek vermek amacıyla yola çıkılarak hazırlanan 10 ton kompost gübre Sarıyer Ziraat Odası’na kayıtlı 120 çiftçiye dağıtıldı.

20 Ocak 2023 Cuma 12:14
Sarıyer Belediyesi çiftçiye 10 ton kompost gübre dağıttı

Sarıyer Belediyesi çiftçiye 10 ton kompost gübre dağıttı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ekmeğini topraktan kazanan çiftçiye verdiği sözü tuttu. Gübreye yapılan zamlar nedeniyle beli bükülen ve toprağını terk etmek zorunda kalan çiftçilere destek vermek amacıyla yola çıkılarak hazırlanan 10 ton kompost gübre Sarıyer Ziraat Odası’na kayıtlı 120 çiftçiye dağıtıldı.

İlçe genelinde haftanın belli günlerinde kurulan üç büyük pazardan toplanan sebze ve meyve atıkları büyük bir titizlikle ayrıştırılarak kompost gübreye dönüştürüldü. Uzmanlar tarafından sürekli kontrol edilen kompost, toprağın kalitesini yükseltecek kıvama getirildi.

HALKIN SOFRASINA VE ÜRETENİN TARLASINA BEREKET GETİRECEK

Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Meltem Yücel Pir, “Semt pazarlarına, manavlara, marketlere nereye giderseniz gidin tek bir gerçekle karşılaşıyoruz, hayat pahalılığı. Hatta öyle pahalı ki, çoğu zaman semt pazarında aksam fiyat düşsün diye halkımız bekliyor. Tüketici fiyatlara yetişemiyor. Üretici maliyetlerini düşüremiyor. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bir proje başlattı yüz binlerce fide dağıtıldı. İstanbul’da verimli ama ekilmeyen topraklara çiftçilerimiz tekrar el attı. Halkın sofrasına ve üretenin tarlasına bereket getirecek yeni bir projeyi daha Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’in öncülüğünde hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. Semt pazarlarında her aksam yapılan temizlik sonrası toplanan atıkları toprakla buluşturup adına kompost denen bir gübre yarattık. Gururla söylüyorum ki ücretsiz olarak dağıtımını yaptığımız kompost karışım gübre sayesinde hem üretim kalitesi artacak hem de üretim maliyeti düşecek” dedi.

TOPRAKTAN GELENİ, TOPRAĞA GERİ DÖNDÜRÜYORUZ

Projenin sürdürülmesine katkı sağlayan Demirciköy Mahallesi Muhtarı Nebahat İmamoğlu, siyah altın olarak nitelendirdiği projenin hayata geçirilmesi için gönülden destek verdiğini belirtirken, “Belediyemiz ile birlikte biyobozunur atık yönetimi projesini hayata geçirdik. Amacımız topraktan geleni, toprağa geri döndürmekti. Aylar süren bir aşamadan sonra toprağın iyileştirilmesi ve onarılması için kullanıma hazır hale getirildi. Semt pazarlarındaki gıda atıklarını kompostlayarak topraktaki sulama ve gübre maliyetlerini azaltmak, içindeki mikro organizmaların sayısını arttırarak kimyasaldan tahrip olmuş toprağı yenilemek ve su tutma kapasitesini arttırarak azalan su kaynaklarına duyulan ihtiyacı azaltmayı amaçlayarak yola çıktık. Sağlıklı gıdalar yetiştirmek ve çiftçiyi destelemek için projeyi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

TARIMLA UĞRAŞMAK ÇOK MEŞAKKATLİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sadece söylemle değil, onlara destek verilmesiyle bu değerli sözün kıymet bulacağına inandığını belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Çocukluğumdan beri bilirim ki, Gümüşdere köylüsü Rumeli Hisarı’na bile sebze satardı. Meşakkatin hep olduğunu biliyoruz. Biraz geç kaldığımızı kabul ediyorum. Ama bunun sebepleri var. Doğruyu neresinden yakalarsanız oradan devam etmeniz lazım. Dünya, üretilen atıkların tekrar geri kazanılması ile ayakta duruyor. Tarımla uğraşmak çok meşakkatli. Bir bina inşa ederken giderleri aşağı yukarı hesaplayabilirsiniz. Ama çiftçinin toprağın verimini arttırabilmesi için ne kadar harcama yapacağını engelleyemeyeceğini çok iyi biliyorum. Önemli olan birlikteliği, dayanışmayı sağlamak. Başlattığımızda devamını getirebilecek miyiz diye düşündük. Devam ettireceğimize inancımızla yola çıktık. Bu işin başından sonuna kadar emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. GDO’lu yiyeceklerin yerine sağlıklı ürünler tüketmek için çorbada tuzumuzun olmasından gurur duyuyorum.”

Gümüşdere Mahallesi Düğün Salonu’nda düzenlenen dağıtım törenine; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Ahmet Güveloğlu, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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SarıyerSarıyer Belediyesi
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