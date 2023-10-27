Sarıyer Belediyesi en düşük maaşı 26 bin TL oldu

İmzalanan protokolle birlikte memurlara brüt 8 bin, kadrolu işçilere 9 bin, şirket işçilerine ise 8 bin 500 TL “enflasyon destek iyileştirmesi” yapıldı. Böylece Sarıyer Belediyesi’nde en düşük net ücret 26 bin TL’ye yükseldi.



Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak personel ücretlerinin iyileştirilmesi için Sarıyer Belediyesi ve DİSK Genel-İş arasında ek protokol imzalandı. Protokolün imza töreni Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde (BKSM) tüm personellerin katılımıyla gerçekleşti. İmza törenine; TÜM YEREL-SEN Genel Başkanı Mücahit Dede, DİSK Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel İş Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan katıldı. Alkışlarla imzalanan protokol öncesinde konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Emek en yüce değerdir” diyerek çalışanlara ek zam müjdesini verdi.

Ekonomik koşullar gün geçtikçe daha kötüye gidiyor

Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren arkadaşlarımızın gerek çalışma şartlarının gerekse de ekonomik şartlarının iyileştirilmesi birinci önceliğimiz olmuştur. Temsilci sendikalar ile imzaladığımız sözleşmelerin temel amacı; memur ve işçilerimizin insan onuruna yaraşır, çağın gereklerine uygun bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Plansız, gerçeklerden uzak ve verimsiz ekonomi politikaları uygulamaları, ülkemizde ve yakın coğrafyamızda meydana gelen olumsuz olayların yarattığı etkiler, yaşamın her alanında yeni maliyetler yüklenmemize neden olmaktadır.

Enflasyon destek iyileştirmesi yapıldı

“Buradan hareketle belediyemiz ile yetkili TÜM YEREL-SEN ve DİSK Genel-İş sendikaları ile yapılan görüşmeler sonucunda ek protokol imzalandı. Bu protokol ile memurlarımızın ücretlerine, brüt 8.000,00 TL artış yapılmıştır. Kadrolu işçilerimizin ücretlerine, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “enflasyon destek iyileştirmesi” desteği ile brüt 9.000,00 TL artış yapılmıştır. Ayrıca 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere mevcut ücretlerine %20 zam yapılmıştır. Belediye şirketimiz bünyesinde çalıştırılmakta olan işçi personellerimize, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “enflasyon destekiyileştirmesi” desteği ile brüt 8.500,00 TL artış yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler ile personellerimizin yıl içerisinde alacağı ikramiyeler dâhil olmak üzere ortalama en düşük (asgari) ücret net 26.000,00 TL seviyesine yükseltilmiştir. Buna ek olarak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle belediyemizde ikramiyeler dâhil olmak üzere ortalama en düşük (asgari) ücreti net 32.000,00 TLseviyesine yükseltilecektir.”

Toplumsal belediyecilik anlayışını burada daha net gördük

TÜM YEREL-SEN Genel Başkanı Mücahit Dede ise şöyle konuştu; “Biz belediye başkanımızı zaten takip ediyorduk. İnsan odaklı toplumsal belediyecilik anlayışını burada daha net gördük. Göreve geldiği günden bugüne kadar emekçinin alın teri soğumadan onlara hakkını veriyor. Bir ek sözleşme yaratıldı. Bu ek sözleşmeyi yürüten herkese teşekkür ediyorum. Emeğimizin karşılığını tüm alanlarda meşru mücadeleyi sürdürerek almaya kararlıyız. Bugün çok önemli. Bu ek protokolün imzalanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Demokrasi işçinin ekmeğidir

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise; “Sarıyer’e kattığı güzelliklerden dolayı belediye başkanımızın ve onun yol arkadaşları siz değerli personellerin de emeğine sağlık. Toplu sözleşmelerimiz iki yıl da bir imzalanır. Ama birkaç ay sonra protokol yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun sorumlusu içinde bulunduğumuz siyasal kriz. Bizlere yani işçi sınıfına görevler düşüyor. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Cumhuriyet’in 100.yılında aydınlık bir Türkiye diliyorum.”

Bu memlekette ne üretildiyse işçi sınıfının, emeğin eseridir

DİSK Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte, emeğin en geri düzeyde olduğu süreçte bu iyileştirmede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum. Öyle bir tarihsel dönemdeyiz ki işçi sınıfına, kadınlara, gençlere vaat edilecek güzel bir şey kalmadı. Dünyanın her yanında savaşların olduğu, katliam süreci yaşanıyor. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Bu memlekette ne üretildiyse işçi sınıfının, emeğin eseridir.” diye konuştu.