Sarıyer'de 1. Ekonomi Kongresi düzenleniyor

Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılış konusu Genel Ekonomi, Sermaye Piyasalarına Bakış ve Yerel Yönetimlerde Finans olacak. Moderatörlüğünü Özgül Gülmez’in yapacağı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, BUD Y.K Başkanı Ali Aydemir ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta konuşmacı olacak.

DÜNYA EKONOMİSİ NEREYE GİDİYOR?

Kongrenin ilk gününün birinci oturumunda “Dünya ve Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?” başlığı ele alınacak. Moderatörlüğünü Dalfin Kurucusu Mustafa Aşkın’ın yapacağı programda Prof. Dr. Sinan Alçın, Prof. Ege Yazgan, Prof. Dr. Şevket Sayılgan ve Prof. Dr. Zeynep Öktem, Türkiye ekonomisinin gelişim sürecini, dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşananları ve beklentileri konuşacak.

İkinci oturumun moderatörlüğünü Dr. Sibel K.Bayraktar’ın yapacağı Belediyeler İçin Finansal Çözümler başlıklı konuda; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmit Belediye Başkanı AV. Fatma Kaplan Hürriyet, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Prof. Dr. Ali Hepşen ve Prof. Dr. Ali Akdemir konuya dair fikirlerini aktaracak.

İlk günün son oturumunda ise Sermaye Piyasalarının Gelişimi tartışılacak. Ekonomi yazarı Reyhan Baysan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda, konuşmacı olarak Ekonomi Yazarı İbrahim Kahveci, Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı, Ekonomist, Yatırımcı Ali Bahçuvan, Aktio Danışmanlık Kurucu Ortağı İlkay Arıkan, Dr. Sibel K.Bayraktar ve BUD Başkanı Ali Aydemir yer alacak.

FİNANSAL PİYASALARDA YENİ BİR SOLUK

Ekonomi Kongresi’nin ikinci gününün ilk oturumunda Sermaye Piyasalarında Değişim ve Bağımsız Yatırım Danışmanlığı konuşulacak. Ekonomi yazarı Rahim Ak’ın moderetörlüğünü yapacağı oturuma Dalfin Danışmanlık’tan Mustafa Aşkın, Tafralı Kurumsal Kurucu Mehmet Tafralı, BUD Başkanı Ali Aydemir, Ecofoli Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Genel Müdürü Arif Ünver katılacak.

Moderatörlüğünü Ekonomi Yazarı Perihan Tantuğ’un yapacağı ikinci oturumda ise Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim başlığını, Dalfin Kurucu Bahadır Dalkılıç, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sitare Beşe ve Yatırımcı Çetin Ganioğlu ele alacak.

Girişimcilik ve Finansal Okuryazarlık adlı son oturumun moderatörlüğünü ise Ekonomi Yazarı Murat Tufan yapacak. Konuşmacı olarak ise Prof. Dr. Ali Akdemir, Finans Akademi Kurucusu Sadi Aslangiray, Finansal Danışman Yunus Kaya, İNFO Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Şahin ve Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık yer alacak.

Tarih : 19– 20 Kasım 2022

Saat : 10.00

Yer : Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

Pınar Mah. No:4 Sarıyer / İstanbul

