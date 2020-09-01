Sarıyer'de öncelik güvenli gıda



Sarıyer’de gıda sektöründe hizmet veren restoranların hijyen kalitesini artırmayı amaçlayan “Beyaz Martı Hijyen Projesi” kapsamında 20 işletme törenle sertifikalarını aldı.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı konuşmada, projeye tüm işletmelerin dahil olması gerektiğini vurguladı.

Sarıyer’de işletmelerin kalitesi ve denetimleri artıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile başlayan Beyaz Martı Hijyen Projesi ile ilçede bulunan restoranlar temizlik ve hijyen açısından denetimden geçiyor. İlk etapta projede yer alan 20 işletme Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tören ile Beyaz Martı Hijyen plaketi ve bayrağını aldı.

Projenin içinde yer alan akademisyenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan“Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ve aynı zamanda sezonun açılış günü. Balıkçılarımızın bayram havasında denize açılması gerekiyorken, ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Hem bu emeğin karşılık bulması hem de vatandaşların memnuniyeti için bu projeyi başlattık” dedi.

PROJEYE KATILMAYAN İŞLETME KALMAYACAK

Bundan sonra ruhsat verilecek restoranların “Beyaz Martı Hijyen Projesi” içinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Genç, “Burası balığın merkezi Sarıyer. Bundan böyle proje kapsamında şartları yerine getirmeyen restoranların ruhsatları da iptal edilecek. Balığı insanlara en taze şekilde yedirecek iddiasındaysak bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Hijyen koşullarına tüm restoranlar uymalı. Koronavirüs sonrası ilk kapatılan biliyorsunuz ki restoranlar oldu. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projenin mimarlarından Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise işletme sahiplerine; “Beyaz Martı Hijyen Projesi ile amacımız Sarıyer’de su ürünlerinin avlanmasından sofraya gelene kadarki sürecin takibini sağlamak. Bunun için geçtiğimiz günlerde de deniz ürünlerinin saklama koşullarından sunumlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir seminer düzenledik. Ardından İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nin kurduğu komisyon işletmeleri denetleyerek hem koşulların nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Özellikle koronavirüs ile savaştığımız şu günlerde bu projenin hem işletmeler hem de vatandaşlar için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik bizler için tüm projelerimizde olduğu gibi Beyaz Martı’da da çok önemli” diyerek seslendi.