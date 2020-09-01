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Sarıyerli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Sarıyerli balıkçılar, yeni balık avı sezonunun başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

01 Eylül 2020 Salı 13:57
Sarıyerli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi


Sarıyer'de ağlar denize atıldı, sezon başladı


İstanbul’un en büyük balıkçı köylerinden olan ve Sarıyer’de bulunan Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Şekip Yalçın, bu sezon palamudun umut verdiğini söyleyerek; “Ana sütünden sonra tek katkısız besin balıktır” dedi.

Teknelerin, ağların son bakımları yapıldı, balıkçılar yeni sezonun ilk ağlarını atmak için denize açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyı balıkçılarının olta ve ağlarına takılan palamut, sezonun daha çok iri balık palamutla geçeceğinin habercisi oldu. Beş aylık aradan sonra sezondan umutlu olduklarını söyleyen Rumeli Feneri Kooperatif Başkanı Şekip Yalçın; pandemi dolayısıyla özellikle balığın öneminin daha da arttığını söyleyerek, “Bu sene halkımız bol bol palamut yiyecek. Palamut balığının sağlık açısından önemi oldukça büyük.  İçindeki kahverengi eti özellikle küçük çocuklara zeka ve boy uzaması konusunda yarar sağlıyor. Ana sütünden sonra tek katkısız besin balıktır. Birçok vitamin balıktan alınır. Sofralarınızdan eksik etmeyin” dedi. Denizle buluşacak olan balıkçı teknelerini ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Balıkçılarımıza bereketli bir av sezonu diliyorum” dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Denize açılmadan önce tüm önlemleri alan Sarıyerli balıkçıların tekneleri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi ve tayfalara maskeler dağıtıldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliği ile Sarıyerli balıkçılara Covid-19 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Ayrıca denize açılan tayfalar testten geçirildi.
 

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Sarıyer
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