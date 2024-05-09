SARSILMAZ Asya pazarını “Makineli Tüfekleri” ile zorluyor

Muharebe ortamında ihtiyaç duyulan güçlü ateş desteği tamamen “yerli ve milli” olarak geliştirilen SAR127 MT ağır makineli, Malezya’da 18. DSA (Defence Services Asia) ve NATSEC 2024’de (National Security for Asia 2024) fuarının yıldızı oldu. SARSILMAZ, SAR127 MT’nin yanı sıra “efsane” niteliğine ulaşan SAR9 serisinin yeni jenerasyonu SAR9 Gen3’ü de ilk kez uluslararası arenada görücüye çıkardı.

Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olarak kabul edilen 18. DSA (Defence Services Asia) ve NATSEC 2024’de (National Security for Asia 2024) fuarı 6-9 Mayıs tarihlerinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirildi. Fuarda, son yıllardaki atılımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Türk Savunma Sanayi şirketlerinin standlarına ilgi büyük oldu. Kendi alanında Avrupa’nın en büyük üreticilerinden olan SARSILMAZ’ın standı da binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle ziyaret edildi.

Sarsılmaz’ın 150 yıla yaklaşan tecrübesini çağdaş teknolojinin geldiği son aşama birleştirerek ürettiği yeni nesil silahlarla fuardaki yerini aldı. Dünyanın tüm silahlı kuvvetlerinden karar vericilerin ziyaret ettiği fuarda SARSILMAZ, bir orduyu donatacak nitelikteki 300’den fazla çeşidini ilgilisine sunma fırsatı buldu. SARSILMAZ standının gözdesi ise güçlü atış desteğine ihtiyaç duyulan her ortamda görevini başarı ile yerine getiren Kara, Hava ve Deniz versiyonları ile SAR 127 MT Ağır Makineli oldu. Hem tam otomatik olarak çalışabilme hem de tek tek atış yapabilme özelliğine sahip SAR 127 MT, uzaktan kumanda sistemlerine yönelik başarılı entegrasyon imkanlarıyla da ilgi çekti, Türkiye’de HÜRKUŞ C’ye entegre edilen SAR 127 MT, gerekli ara yüz bağlantıları sayesinde kara, deniz ve hava unsurlarına da monte edilebiliyor. SARSILMAZ mühendisleri tarafından geliştirilen hava soğutmalı namlu sistemi sayesinde ateş baskısı gereken durumlarda silahın tüm gücü sahaya yansıtılabiliyor.

NATO standartlarında 12,7x99 kalibreye sahip silah, SARSILMAZ_TUSAŞ ortaklığında kurulan TR Mekatronik firması tarafından geliştirilip üretiliyor. 7 KM’yi bulan menzile sahip silah, dakikada 900-1250 atış yapabiliyor. Tüm bu özellikleriyle fuarı ziyaret eden silahlı kuvvetler tedarikçilerinin ilgisini çeken SAR 127 MT’nin önümüzdeki dönemlerde Asya’daki silahlı kuvvetler başta olmak üzere dünyadaki birçok ordunun envanterine girmesi için görüşmeler sürüyor.

SAR9 “efsanesi” Gen3 ile sürüyor

Malezya Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı fuarlarda Sarsılmaz standının yıldızlarından biri de Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli ödüller kazanan tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen tabanca serisi SAR-9 ailesinin en yeni ve ileri teknolojiye sahip jenerasyonu olan SAR-9 Gen3 oldu. Üst düzey performans ve güvenlik, gerçek atış konforu, kişiselleştirilebilir özellikleriyle üç farklı model olarak tasarlanan SAR9 Gen3 ilk kez uluslararası arenada görücüye çıktı.

Saha geri bildirimleriyle geliştirilen SAR 56 piyade tüfeği, meskûn mahal kullanımı için tasarlanan otomatik tabanca SAR 109T modellerini de profesyonellere tanıttı. Fuarda ayrıca kısa süre önce ABD Teksas’taki Galveston Polis Departmanının görev silahları arasına giren Sar9 SOCOM 9 mm'lik tabanca da yer aldı. Dünyanın en titizlikle test edilen ateşli silahlarından biri olan SAR9'un DNA'sından üretilen Sar9 SOCOM, özel kuvvetlerin zorlu koşullardaki taleplerini karşılamak üzere tasarlandı.

Dünyanın en ileri teknolojileri, sistemleri ve donanımlarının sergilendiği DSA ve NATSEC 2024’e, 60 ülkeden binlerce şirket ve 45 ülkeden 400’ün üzerinde delegasyon katıldı. Silah pazarı Asya'dan Afrika'ya, Amerika kıtasının tamamına kadar uzanan Sarsılmaz, Asya ülkeleri ile iş birliklerini artırmayı hedefliyor.



