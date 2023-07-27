Sarsılmaz'dan silahlı dronlar için tarihi anlaşma

Sarsılmaz Silahlı Dronlar İçin Tarihi Bir Anlaşmaya İmza Attı

IDEF’23 Fuarı’na SARBOT, SAR2023, 25mm Kara Topu ve diğer ürünleriyle damga vuran Sarsılmaz, SİHA’ların girmekte zorlandığı alanlar için ihtiyaç duyulan silahlı dron imalatı için de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Sarsılmaz ve Asisguard arasında imzalanan anlaşmayla üretilecek silahlı dronlar 400 metrelik atış menziliyle “uçan silah kuleleri” olarak tanımlanıyor.

143 yıllık geçmişiyle savunma sanayiinin en köklü kuruluşlarının arasında yer alan Sarsılmaz, IDEF’23’te dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Polis Teşkilatı’nın en büyük milli silah üreticilerinden biri olan Sarsılmaz, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretime dahil edilen otonom silah sistemleriyle de ülkemizin yüz akı projelerine imza atmayı sürdürüyor.

Sarsılmaz ve Asisguard’dan ‘Silahlı Dron’ anlaşması

Türkiye’nin ilk yerli ve milli silahlı dronu: Songar

Milli Hava ve Kara platformları için geliştirdiği sistemler ile bu alanda önemli bir ithalat kalemine son veren Sarsılmaz, Türkiye’nin insansız hava araçları alanındaki başarılarına destek olacak yeni bir çalışmayı da gündemine aldı. Sarsılmaz ile Asisguard silahlı dron alanında devrimsel nitelikle yeni üretimler için işbirliği anlaşması imzaladı. Sarsılmaz adına imzayı Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş atarken, Asisguard adına da anlaşmayı Genel Müdür Mustafa Barış Düzgün imzaladı.

Sarsılmaz ve Asisguard iş birliğiyle geliştirilen SAR 15T entegre silahlı dron Songar, tasarımdan üretime, yazılımdan silah sistemine kadar tamamen Türk mühendislerin imzasını taşıyor. Otonom ve manuel uçuş modlarına sahip olan Songar, yer kontrol istasyonunun yanı sıra rota planlama özelliğiyle otonom uçuş da gerçekleştirebiliyor. Türkiye’nin yerli ve milli silahlı dronunun uçuş menzili 5 kilometreye ulaşırken, uçuş irtifası ise 300 metreyi buluyor. 25 dakika süreyle havada kalabilen dronun 7,62 milimetre kalibredeki Sarsılmaz imzalı silah sistemi yaklaşık 400 metre atış menzili sağlıyor.

“Operasyonel gücümüze güç katacak bir gelişme”

İki büyük şirketin işbirliği ile üretilecek dronlar hakkında bilgi veren Sarsılmaz Mühendislik Başkanı Hulusi Kasap, “Türkiye insansız hava araçları sektöründe lider konumda. Bu noktada elde ettiğimiz başarılar tüm dünyanın malumu, ancak biz sahadan gelen geri bildirimler ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında İHA, SİHA ve uçakların giremediği alanlarda daha küçük sistemler olan dronlara duyulan ihtiyacı tespit ettik ve bu alanda da ülkemizin elini güçlendirmek için bu projeyi geliştirdik. Asisguard tarafından üretilen dronlar gözetleme amaçlı ve bomba atar olarak kullanılıyor. Sarsılmaz mühendisliğini bu sisteme entegre ederek yeni kabiliyetler kazandırmayı hedefliyoruz. Songar eklenecek bu yeni makineli tüfek sistemi ile havadan belirlenen hedeflere 4 yüz metre menzilde etkin bir şekilde kullanılabilir hale gelecek” dedi.

“Songar havada uçan bir silah kulesi”

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün ise “Songar, Sarsılmaz’ın yeni sistemi ile çok özel bir ürün haline dönüşecek. Sahip olduğu özellikler gelişecek ve tüm dünya tarafından talep edilen bir sistem olacak. Tüm silah üreticileri silah kulesi üretmek için çalışıyor, bu bağlamda Songar havada uçan bir silah kulesi olarak alanında en özel sistemlerden biri olacak. Sarsılmaz’ın sahip olduğu geniş iç pazar ve ihracat ağı ile Türkiye’nin bu alandaki elini güçlendirerek ülkemizin liderlik konumunu korumasına yardımcı olacak.” dedi.