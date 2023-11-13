Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sarsılmaz Dünya Devleri ile Aynı Podyumda

Sarsılmaz Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve sektörün en büyük etkinliklerinden olan Milipol 2023 Fuarı’nda 150’ye yakın ülkeye ürettiği savunma ürünlerini tanıtacak

13 Kasım 2023 Pazartesi 13:15
Sarsılmaz Dünya Devleri ile Aynı Podyumda






Sarsılmaz Dünya Devleri ile Aynı Podyumda 

Sarsılmaz 14-17 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve sektörün en büyük etkinliklerinden olan Milipol 2023 Fuarı’nda 150’ye yakın ülkeye Türkiye’de ürettiği “yerli ve milli” savunma ürünlerini tanıtacak. Gelecek hedefini “otonom silah sistemlerinde büyümek” olarak belirleyen Sarsılmaz, güvenlik güçleri için ürettiği yeni nesil silah sistemleriyle de dünya pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. 

“Havada, Karada ve Denizde” sloganıyla bir ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip olan Sarsılmaz, 14-17 Kasım 2023 tarihlerinde Fransa'nın Paris şehrinde yapılacak olan MİLİPOL 2023 fuarında, Dünya’daki savunma sanayinin karar vericileriyle bir araya gelecek. Bilgi ve iletişim sistemleri, data koruma, sivil savunma, anti terörizm, özel kuvvetler, çevre güvenliği, taşıma güvenliği, liman ve havaalanı güvenliği, sınır güvenliği, organize suçlarla mücadele konularında dünyanın en önde gelen fuarlarından kabul edilen Milipol Paris 2023’e 150’ye yakın ülkeden sektör temsilcisinin katılması bekleniyor. 

Sarsılmaz ihracatta vites büyütecek

Sarsılmaz Paris’teki fuarda 80’den fazla ürününü dünya pazarındaki karar alıcılara sergileyecek. Fuarda 5’i makineli olmak üzere toplam 14 askeri tüfek modelini sergileyecek olan SARSILMAZ, 60 üzerinde tabanca modeliyle de en dikkat çekici stantlardan birine imza atmış olacak.

Ziyaretçiler, SARSILMAZ’ın SAR 9 tabanca ailesine ait SAR 9X, SAR 9 Sport, SAR 9C, SAR 9T, SAR 9SP, SAR 9 METE, SAR 9 Gen2 ve serinin küçük boyutlarıyla fark yaratan üyeleri SAR 9 SC ile SAR 9 CX modellerini inceleme fırsatı bulacak. SAR9 başta olmak üzere tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen Sarsılmaz silah sistemleri hali hazırda 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 

SARSILMAZ’ın Milipol 2023 Fuarı’nda sergileyeceği tabancalar arasında ayrıca B6, P8, K2-45, K12, KILINÇ 2000, SR 38 gibi modellerin çeşitli versiyonları da bulunuyor.

Yüksek Performansıyla Tam Bir Görev Gücü: SAR 56

Paris’teki fuarda yarı otomatik ve otomatik tabancaların yanında piyade tüfekleri de tanıtılacak. Sarsılmaz’ın piyade tüfekleri alanında elde ettiği birikimi sahadaki uzman personelden aldığı geri bildirimle harmanlayarak geliştirdiği SAR 56 piyade tüfeği Özel Kuvvetler’den, komando birliklerine kadar pek çok birim tarafından başarıyla kullanılıyor.Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından tamamen yerli kaynaklarla üretilen ve performans kriterlerine sadık kalınarak 470 gram hafifletilen piyade tüfeği MPT 76 SH, askeri silah alanında efsane haline gelen AK-47 platformunun yüzde 100 yerli olarak üretilmiş hali 15T fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

SAR 15T piyade tüfeği, 5 kademeli katlanabilir dipçiği ve tüm hava koşullarında üstün performansı ile kullanıcısına taşıma kolaylığı sağlıyor. Üst kapağı ile alt ve üst el kundağı Picatinny raylarla modernize edilen SAR 15T, çelik parçalarla güçlendirilmiş yüksek dayanımlı polimer şarjörü, dipçiği ve el kundağı ile modern bir görünüm sunuyor ve aynı zamanda benzerlerine göre daha hafif bir piyade tüfeği olarak öne çıkıyor.

Latif Aral Aliş: Türkiye’de üretiyoruz, dünyaya satacağız

Sarsılmaz’ın Milipol2023 Paris fuarında büyük bir ilgi göreceğinden emin olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı LATİF Aral Aliş, “Tüm dünya Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Bu anlamda Türkiye’den gelecek her temsilci de dikkatleri üzerine topluyor. Biz Yerli ve milli imkânlarımızla geliştirdiğimiz son teknoloji silahlar ve edindiğimiz uluslararası tecrübe ile fuarda yerimizi alacağız. Sarsılmaz’ı ‘otonom silah sistemleri geliştiren bir teknoloji şirketi’ yolculuğuna çıkarmışken, uzmanı olduğumuz geleneksel sistemlerimizin de dünya pazarındaki payını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

SARSILMAZ İzmir TEKNOFEST’te sahnede!
SARSILMAZ İzmir TEKNOFEST’te sahnede!
ABD'de bir Türk Silah Devi | Sarsılmaz, Kansas'ta Yükseliyor
ABD'de bir Türk Silah Devi | Sarsılmaz, Kansas'ta Yükseliyor
Sarsılmaz'dan silahlı dronlar için tarihi anlaşma
Sarsılmaz'dan silahlı dronlar için tarihi anlaşma
Anahtar Kelimeler:
Sarsılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı
Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı
Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı
Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı
İndirim ayı dert ayı olmasın!
İndirim ayı dert ayı olmasın!
İklim Krizinde Bağ ve Bahçelerde ‘Don’ Riski Artiyor!
İklim Krizinde Bağ ve Bahçelerde ‘Don’ Riski Artiyor!
Emekli maaş ödeme günleri değişti, milyonlarca emekli zor durumda kaldı
Emekli maaş ödeme günleri değişti, milyonlarca emekli zor durumda kaldı
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı
Enflasyon artarken 2024 maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Enflasyon artarken 2024 maaşlara ne kadar zam yapılacak?
AK Parti'nin kalesi iller, dolar rekortmeni çıktı
AK Parti'nin kalesi iller, dolar rekortmeni çıktı
Andız pekmezi nelere iyi gelir | Andız pekmezi nedir?
Andız pekmezi nelere iyi gelir | Andız pekmezi nedir?
2024 Emekli zam oranı ne olacak? | Fazla umutlanmayın
2024 Emekli zam oranı ne olacak? | Fazla umutlanmayın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim