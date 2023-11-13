Sarsılmaz Dünya Devleri ile Aynı Podyumda

Sarsılmaz 14-17 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve sektörün en büyük etkinliklerinden olan Milipol 2023 Fuarı’nda 150’ye yakın ülkeye Türkiye’de ürettiği “yerli ve milli” savunma ürünlerini tanıtacak. Gelecek hedefini “otonom silah sistemlerinde büyümek” olarak belirleyen Sarsılmaz, güvenlik güçleri için ürettiği yeni nesil silah sistemleriyle de dünya pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.

“Havada, Karada ve Denizde” sloganıyla bir ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip olan Sarsılmaz, 14-17 Kasım 2023 tarihlerinde Fransa'nın Paris şehrinde yapılacak olan MİLİPOL 2023 fuarında, Dünya’daki savunma sanayinin karar vericileriyle bir araya gelecek. Bilgi ve iletişim sistemleri, data koruma, sivil savunma, anti terörizm, özel kuvvetler, çevre güvenliği, taşıma güvenliği, liman ve havaalanı güvenliği, sınır güvenliği, organize suçlarla mücadele konularında dünyanın en önde gelen fuarlarından kabul edilen Milipol Paris 2023’e 150’ye yakın ülkeden sektör temsilcisinin katılması bekleniyor.

Sarsılmaz ihracatta vites büyütecek

Sarsılmaz Paris’teki fuarda 80’den fazla ürününü dünya pazarındaki karar alıcılara sergileyecek. Fuarda 5’i makineli olmak üzere toplam 14 askeri tüfek modelini sergileyecek olan SARSILMAZ, 60 üzerinde tabanca modeliyle de en dikkat çekici stantlardan birine imza atmış olacak.

Ziyaretçiler, SARSILMAZ’ın SAR 9 tabanca ailesine ait SAR 9X, SAR 9 Sport, SAR 9C, SAR 9T, SAR 9SP, SAR 9 METE, SAR 9 Gen2 ve serinin küçük boyutlarıyla fark yaratan üyeleri SAR 9 SC ile SAR 9 CX modellerini inceleme fırsatı bulacak. SAR9 başta olmak üzere tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen Sarsılmaz silah sistemleri hali hazırda 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

SARSILMAZ’ın Milipol 2023 Fuarı’nda sergileyeceği tabancalar arasında ayrıca B6, P8, K2-45, K12, KILINÇ 2000, SR 38 gibi modellerin çeşitli versiyonları da bulunuyor.

Yüksek Performansıyla Tam Bir Görev Gücü: SAR 56

Paris’teki fuarda yarı otomatik ve otomatik tabancaların yanında piyade tüfekleri de tanıtılacak. Sarsılmaz’ın piyade tüfekleri alanında elde ettiği birikimi sahadaki uzman personelden aldığı geri bildirimle harmanlayarak geliştirdiği SAR 56 piyade tüfeği Özel Kuvvetler’den, komando birliklerine kadar pek çok birim tarafından başarıyla kullanılıyor.Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından tamamen yerli kaynaklarla üretilen ve performans kriterlerine sadık kalınarak 470 gram hafifletilen piyade tüfeği MPT 76 SH, askeri silah alanında efsane haline gelen AK-47 platformunun yüzde 100 yerli olarak üretilmiş hali 15T fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

SAR 15T piyade tüfeği, 5 kademeli katlanabilir dipçiği ve tüm hava koşullarında üstün performansı ile kullanıcısına taşıma kolaylığı sağlıyor. Üst kapağı ile alt ve üst el kundağı Picatinny raylarla modernize edilen SAR 15T, çelik parçalarla güçlendirilmiş yüksek dayanımlı polimer şarjörü, dipçiği ve el kundağı ile modern bir görünüm sunuyor ve aynı zamanda benzerlerine göre daha hafif bir piyade tüfeği olarak öne çıkıyor.

Latif Aral Aliş: Türkiye’de üretiyoruz, dünyaya satacağız

Sarsılmaz’ın Milipol2023 Paris fuarında büyük bir ilgi göreceğinden emin olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı LATİF Aral Aliş, “Tüm dünya Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Bu anlamda Türkiye’den gelecek her temsilci de dikkatleri üzerine topluyor. Biz Yerli ve milli imkânlarımızla geliştirdiğimiz son teknoloji silahlar ve edindiğimiz uluslararası tecrübe ile fuarda yerimizi alacağız. Sarsılmaz’ı ‘otonom silah sistemleri geliştiren bir teknoloji şirketi’ yolculuğuna çıkarmışken, uzmanı olduğumuz geleneksel sistemlerimizin de dünya pazarındaki payını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.