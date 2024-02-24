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Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor

Sarsılmaz Silah, Türk Savunma Sanayine Güç Katan Projeleri ile bu kez ENFORCE TAC 2024’te yeni nesil ürünleriyle boy gösterecek.

24 Şubat 2024 Cumartesi 11:47
Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor






Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden olan SARSILMAZ SİLAH, Almanya’da kapılarını açacak olan Enforce Tac fuarında uzun yıllara dayanan uzmanlığını ortaya koyacak. Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, “Türk güvenlik güçleri için geliştirdiğimiz yerli ve milli tabanca ve piyade tüfeği modellerimiz ile fuarda Türk Savunma Sanayinin geldiği aşamayı tüm dünyaya göstereceğiz” diye konuştu. 

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah, Almanya Nürnberg şehrinde 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Enforce Tac fuarında kendi alanındaki iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren, kolluk ve güvenlik kuvvetlerinin silah, mühimmat ve teçhizatına odaklanan Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Enforce Tac Fuarı Avrupa ülkelerinin savunma konseptlerini gözden geçirdiği ve savunma alanına daha fazla yatırım yapma kararları aldığı bir döneme rastlaması anlamıyla da büyük önem taşıyor. 

Çelik ve polimerden üretilen yüzlerce farklı modeliyle tüm dünyada Türkiye’yi gururla temsil eden Sarsılmaz Silah, Enforce Tac’de tabanca, askeri tüfek ve makineli tüfek modellerini sergileyecek. Sarsılmaz Silah, Avrupa’da bu yıl katıldığı ilk fuar olma niteliğini taşıyan Enforce Tac’de özellikle polimer, çelik ve revolver model tabancalar ve farklı kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan piyade tüfekleri ile gövde gösterisi yapacak.  Sarsılmaz Silah tarafından üretilen ve askeri araçlara entegre edilebilen ağır makineli tüfek SAR 127 MT ve makineli tüfek SAR 762 MT’nin de yine ilgi odağı olması bekleniyor. Güvenlik teşkilatları ve silahlı kuvvetler mensuplarına yönelik bir fuar olan ve bu alandaki çözümlerle gelecekteki askeri gereksinimlere dair içgörüler sunan Enforce Tac’ın 10 binden fazla profesyonel tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. 

“Desteğe Hazırız” 

Dünyadaki gelişmelerle birlikte Avrupa ülkelerinin de güvenlik konseptlerini gözden geçirdiklerine ve savunma yatırımlarını artırma kararları aldıklarına işaret eden Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, “Sarsılmaz Silah olarak çok önemli bir tecrübeye sahibiz. Özellikle özel kuvvetler mensuplarına yönelik olarak Devletimizin projelendirdiği çalışmalarla ürettiğimiz milli piyade tüfeklerimiz ve milli tabancalarımızla tüm dünyada çok iddialı bir konumdayız. Söz konusu silahlarımızı saha bildirimleriyle sürekli geliştirdik.” diye konuştu. 

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Son Güncelleme: 24.02.2024 12:50
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