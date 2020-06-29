SAS'ta yeni yapılanma | Bölgesel projeler için Lider Konu Uzmanlığı ekibi kurdu



Analitikte dünya lideri SAS, Türkiye ve Orta Asya bölgesindeki projelerinde görevlendirilmek üzere ihtiyaca yönelik ve özel bir değerlendirme süreci ile müşterilere hizmet vermeye hazırlanan Lider Konu Uzmanlığı ekibini oluşturdu.

İleri analitik ve yapay zekada dünya lideri SAS, sektörel ve regülatif konularda müşterilerinin özellikle ihtiyaç duyduğu uzman görüşleri için alanında deneyimli isimlerden meydana gelen yeni bir ekip kurdu. SAS Lider Konu Uzmanlığı ekibi, müşterilerinin projeleri süresince, ilgili değerlendirme evrelerinin takibini ayrıca sağlamakla yükümlü olacak.

Onuralp Öztürk

SAS’ın Türkiye ve Orta Asya’daki projelerinde değişen dinamiklere yönelik hızlı ve etkin kararlar alınabilmesinde önemli bir rol oynaması beklenen yeni departman, destek amaçlı engin tecrübelere sahip ve çalışmış oldukları sektörlerde üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş profesyonelleri bir araya getiriyor. İhtiyaç halinde değerlendirilecek bir kaynak olarak konumlandırılan SAS Lider Konu Uzmanlığı ekibi, proje içerisindeki yönetişim ve süreklilik açısından da değerli yönlendirmeleriyle fark yaratacak.

Finansal çözümler, sigorta ve bankacılık sektörlerinden deneyimli isimler

Ağırlıklı olarak Finansal Risk Yönetimi odaklı çalışmaları takip eden yeni ekibin uzmanlığından, başlangıç olarak bankacılık ile sigorta sektörlerine yönelik çalışmalarda yararlanılacak. Çeşitli birim yöneticilikleri ve bölgesel rollerinin yanı sıra, sektördeki 25 yılın üzerindeki deneyimleri ardından SAS ailesine ekip yöneticileri olarak katılan tecrübeli isimler arasında ekibin liderliğini yürütecek Edibe İnci Bilginci’nin yanı sıra, Demet Çaldağ ve Selmin Çağatay yer alıyor.

14 yıllık bankacılık ve kredi riski deneyimi ile yasal kredi riski uygulamaları ve piyasa riski doğrulaması konularında derin ve geniş bir anlayışa sahip Edibe İnci Bilginci, SAS’a katılmadan önce Yapı ve Kredi Bankası’nda Ticari Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı ve Unicredit İtalya’da Uluslararası Piyasa Riski Validasyonu görevlerinde bulundu.

26 yılı aşkın uluslararası bankacılık deneyimiyle öne çıkan Demet Çaldağ, Suudi Amerika Bankası (Citibank üyesi), ING Bank, ABN AMRO ve İskoçya Kraliyet Bankası (RBS) dahil olmak üzere çeşitli uluslararası bankalarda Kurumsal Bankacılık, Yapılandırılmış Finansman, Proje Finansmanı ve Risk Yönetimi ile Kredi Riski birimlerinde yöneticilik yaptı. Uluslararası kuruluşlardaki CRO rollerindeki deneyimi sayesinde risk yönetimi deneyimini kazanan Çaldağ, SAS ailesinin bir üyesi olmadan önce Katar Ticaret Bankası’nın bir iştiraki olan Alternatifbank’ta CRO olarak görev yaptı. Bilgi Teknolojileri, Operasyonlar ve Finans birimlerinden edindiği CFO/COO gibi üst düzey yöneticilik deneyimlerinin ardından sigorta sektöründeki farklı departmanlarda birçok üst düzey pozisyonda görevler üstlenmiş olan Selmin Çağatay ise SAS’a katılmadan önce Aviva Sigorta Türkiye’de Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Çağatay, sektörde üstlenmiş olduğu çeşitli finansal uzmanlık ve yöneticilik görevleri sayesinde genel sigorta üzerine geniş bir deneyime sahip.

Yönetici danışman ve 5 kişilik uzman bir kadronun meydana getirdiği Lider Konu Uzmanlığı ekibi, 2020 Mart ayı itibarıyla çalışmalarına başladı.

Profesyonel Hizmetler ve Danışmanlık ekibinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onuralp Öztürk, içerisinde oldukları yeni yapılanmanın SAS’ın müşterilerine sunduğu hizmet ve deneyimi daha da ileri taşıyacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Alanında uzman bir kadroyla başladığımız bu yeni danışmanlık serüveninde müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla beraber başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni ekibimiz tam donanımlı olarak stratejik danışmanlık sunmaya devam ederek finansal risk yönetimi alanı başta olmak üzere SAS müşterilerinin deneyimine değer katacak.”

SAS Hakkında

SAS analitik alanında liderdir. SAS, yenilikçi yazılım ve hizmetlerle dünyanın her yerinden müşterilere veriyi zekaya dönüştürmeleri için destek ve ilham verir. SAS, dünyadaki müşterilerine “THE POWER TO KNOW” anlayışıyla hizmet vermektedir.