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Savaş kripto para piyasasına yaradı

Rusya’nın Ukrayna harekâtı, kripto para piyasasına yeni fırsat kapılarını açtı, Rus milyarderlerin kripto para piyasasındaki yürüyüşleri hızlandı Yaptırımlar Rus milyarderlere kripto para piyasasını adres gösterdi

01 Mart 2022 Salı 18:02
Savaş kripto para piyasasına yaradı

Savaş kripto para piyasasına yaradı

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre, Amerika ve AB’nin yaptırımları ve ambargo kararları, Rus milyarderlerin kripto para piyasasına yönelme eğilimini artırdı. Rus bankalarının küresel para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılması, bu ihtimali daha da yükseltti. Ukrayna’nın kripto para piyasasını jet hızıyla yasal güvenceye alması da piyasada regülasyonların fitilini yeniden ateşledi. Savaş ortamının kripto para piyasasında yeni fırsat kapıları açmasıyla para birimleri arasında köprü işlevi gören dolara endeksli stabil coinlerin popüler yatırım enstrümanı olarak piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya harekât başlatmasıyla altüst olan kripto para piyasası, Amerika ve AB’den gelen finansal yaptırım haberleriyle hareketlendi. Geçtiğimiz hafta 1,7 trilyon dolar sınırını zorlayan kripto para piyasası, Rus bankalarının küresel para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılmasını da olumlu karşıladı. Ocak sonunda ayı piyasasının rehavetine kapılarak 35 bin dolara gerileyen bitcoin 38 bin doların, geçtiğimiz haftalarda en keskin düşüşünü yaşayan ethereum ise 2 bin 600 doların üzerinde seyrediyor. Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre Amerika’nın, Rusya’nın dolar, euro ve yen üzerinden işlem yapmasını kısıtlayıcı yaptırımları, Rus bankaların ve milyarderlerin kripto para birimlerine yönelme eğilimini artırıyor. Rus yatırımcıların artan bitcoin talebiyle BTC/RUB paritesinde yaşanan %20’ye yakın değer artışları, bu eğilimin öncü sinyallerini veriyor.

Ukrayna’daki savaş ortamının küresel finansal düzene rakip olarak gösterilen kripto para piyasası için fırsat kapılarını araladığını belirten DyorEX CEO'su Yusuf Han, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Rusya ve Ukrayna’nın ambargo ve yaptırımların etkilerine karşı çözüm arayışları, her iki ülkeyi kripto para piyasasına yöneltti. Dünyada kripto para kullanan ilk 5 ülke arasında yer alan Ukrayna, kripto varlıklarını olası suistimal ve dolandırıcılıklardan koruyabilmek için kripto para birimlerini yasallaştırdı. Rusya’nın küresel para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılması ve yaptırımlar karşısında kripto para birimlerine yönelmesi beklentiler arasında yer alıyor. Her iki açıdan değerlendirdiğimizde, para birimleri arasında köprü vazifesi gören dolara endeksli stabil coinler, yeni bir yatırım enstrümanı olarak piyasadaki hareketliliğe yön verebilir. Günlük ticaretten takas platformları arasında transfer yapmaya kadar her türlü amaç için kullanılan dolara endeksli stabil coinler, bitcoin gibi kripto para birimlerinde görülen dalgalanmalardan etkilenmediği için bu dönemde yatırımcıları cezbedebilir. 7/24 hızlı bir şekilde güvenli işlem yapma olanağı sunması yatırımcıların olası kötü senaryolara karşı güvenlik arayışlarına yanıt verebilir.”

Yatırımcılarla rehberlik ediyor

Stabil coinlerin, birçok kripto para çifti için üçüncü temel para birimi olarak kullanılmasının, piyasayı dolara endeksli olmaktan uzaklaştırdığını söyleyen Yusuf Han, “2021 yılından bu yana İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren bir borsa olarak yatırımcılarımıza Türk Lirası çiftlerinin yanı sıra USDT çiftleriyle yatırım yapma avantajı sunuyoruz. Böylece yatırımcılarımızı olası likidite artışlarına karşı hazırlıyoruz. Entegre olduğumuz 4 bankadan herhangi biri aracılığıyla TL yatırma ve çekilebilme fırsatı da sunarak yatırımcılarımızın nakit akışının kesintiye uğramasını engelliyoruz. Diğer borsa türlerinden farklı olarak 7/24 canlı destek, yatırımcılarımızın seçimlerine göre belirlenen 5 coinin günlük analiz tablosu, piyasada oluşan anlık fırsat ve riskleri aktardığımız günlük bültenlerimiz ve anlık kripto göstergelerini içeren bilgilendirme hizmetlerimizle yatırımcılarımıza rehberlik ediyoruz” dedi.

Ekonomiye katkı sunacak

Küresel olarak zorlu bir dönemden geçen finans dünyasına yeni bir soluk getirdiklerini belirten  DyorEX CEO'su Yusuf Han, çok güçlü bir yatırım ve yenilikçi anlayış ile dünya çapında  kısa sürede geniş kitlelere ulaşacaklarını belirtti. Han, “Türkiye ekonomisini daha güçlü kılmak için yaptığımız teknoloji yatırımlarının yanı sıra elimizde ciddi oranda USDT rezervi tutuyoruz. Yani kullanıcılarımızdan gelecek olan talebi rezervimizden karşılayacağımız için dövizin yurt dışına çıkışını önleyecek hatta  işlem yapan yabancı yatırımcılar ile ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlaycağımız  aşikar. Ayrıca Türkiye ‘deki yoğun kripto yatırımı ilgisini kullanıcılarımıza sağlyacağımız ücretsiz teknik ve temel analiz eğitimleri ile biliçli kripto okur yazarlığını geliştireceğiz böylelikle gelirlerini katlamalarını ve yurtdışında yaptıkaları yatırımlarından elde edecekleri karlar ile de ülkemizdeki döviz rezervine pozitif katkı sağlamalarını hedefliyoruz” dedi.

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SavaşKripto Para
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