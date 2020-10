Savaş Malkoç. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Genel Sekreteri oldu

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Genel Sekreteri Savaş Malkoç Oldu

Genel Sekreterlik görevine 1 Ekim 2020 tarihinde başlayan Savaş Malkoç bu görev öncesinde en son Ticaret Bakanlığı’nda Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ruhsatlandırma eski Daire Başkanı Hacer Coşkun Çetintaş da İEİS’te Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

Savaş Malkoç

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Savaş Malkoç, 1996 yılında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı ve 2006 yılına kadar Dış Ticaret Uzmanı ve Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2000 yılında ABD Illinois Üniversitesinde başladığı Ekonomi Politikaları (MS) konusundaki yüksek lisans programını 2002 yılında tamamladı.

2006-2009 yılları arasında Ticaret Müşaviri olarak T.C. Budapeşte Büyükelçiliği’nde çalıştı. 2009-2011 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü; 2011-2013 yılları arasında Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2013 yılının Ekim ayında T.C. Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı ve buradaki görevinin ardından 2018 yılının Ekim ayında T.C. Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev aldı. 10 Ocak 2019 tarihinde ise T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü görevine atandı.

Muhtelif dergilerde çeşitli mesleki makaleleri yayımlanan Savaş MALKOÇ evli bir kız çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hacer Coşkun Çetintaş

Hacer Coşkun Çetintaş, Hacettepe Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını farmasötik teknoloji alanında tamamladı.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde 2004 yılında iş hayatına başlamasının ardından ruhsatlandırma alanında çeşitli kademelerde çalıştı. Bu süre boyunca, 2012 yılına kadar Biyoteknolojik Ürünler Değerlendirme Komisyonu'nun sekretaryasını yürüttü. 2012 yılında, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dönüşümünü takiben Kurumda ülkemiz piyasasına sunulacak tüm referans ve eşdeğer ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetlerinden sorumlu olarak, çeşitli birimlerde birim sorumluluğu görevlerini yürüttü. 2016-2020 yılları arasında İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

2015-2020 yılları arasında Biyolojik, Biyoteknolojik Ürünler Danışma Komisyonu üyesi olarak görev yaptı ve 2018 yılında İngiltere Hertfordshire Üniversitesi'nde bu alanda altı aylık bir çalışma yaptı.

The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)'te İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcisi ve koordinatörü olarak ülkemizin üyelik sürecini yürüttü. 2019-2020 yıllarında, International Pharmaceutical Regulators Programme (IPRP)'nin başkan yardımcılığına seçilerek iki dönem boyunca bu görevi üstlendi.