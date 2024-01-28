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Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor

Yerel seçimlere iki ay kala milyonlarca emeklinin tepkisini çeken AKP iktidarı, tüm emeklilere 'Tatmin edici' seyyanen zam yapabileceği tartışılıyor.

28 Ocak 2024 Pazar 14:00
Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor






Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor

Hayat pahalılığını dizginleyemeyen, TUİK'in bile hissedilen enflasyon oranını yüzde 129 olarak duyurduğu bir dönemde emekli maaşlarını unutan AKP, seçim öncesi yeni hazırlık yapıyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artış oranını memur emeklisine eşitlendi. En düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya çıkarılması emeklileri memnun etmedi. AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağı iddia edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur emeklileriyle aralarında oluşan yaklaşık 12 puanlık farkın kapatılmasını isteyen SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42,6’ya yükseltildiğini açıklamıştı.

En düşük emekli maaşı ise Hazine desteğiyle 10 bin TL'ye çıkarılmasının ardından emekliler sefalet ücretine mahkum edildi. 

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşlarıyla ilgili adım atacağını belirtti.


Çetingüleç, iktidar tarafından en düşük emekli maaşının 14-17 bin civarında bir tutara yükseltilebileceğini iddia etti.

"BU MAAŞLA SEÇİME GİTMEK AKILCI DEĞİL"

Ankara kulislerinde konuşulanları aktardığı yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Emekli Yılı" sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor.

Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.

Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil.

Türkiye Emekliler Derneği uzmanı Namık Tan da zam oranını yüzde 49'a çıkarmakla beklentilerin bitmediğini söylüyor.

"Emekliler hiçbir dönem bu kadar yokluk çekmemişti" diyen Tan'a göre, seyyanen bir zam daha yapılabilir.

"Çünkü" diyor Namık Tan "ARTIK EMEKLİLERE VERİLEN PARA MAAŞ OLMAKTAN ÇIKTI, SOSYAL YARDIMA DÖNÜŞTÜ!..."

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