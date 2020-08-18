SEEMEET tanıtıldı | Türkiye'nin ilk yerli görüntülü konuşma platformu

İki yıldan bu yana kullanmakta olduğu Yapay Zekâ Tabanlı Kişiye Özgü Dijital Öğrenme Platformu Metodbox üzerinden yürüttüğü uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet’i eğitim ve bilişim dünyasının beğenisine sundu.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: “Türkiye’nin bilim ve teknoloji üreten bir ülke olması hedefine biz de bilgi birikimimiz ve yatırımlarımızla katkı sunuyoruz.”

Bahçeşehir Koleji, 17 Ağustos’ta anaokullarında yüz yüze eğitime başladı. Açıklanan MEB kararları doğrultusunda Bahçeşehir Kolejinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 17 Ağustos’ta online olarak eğitime başladı.

Mart’tan bu yana akademik içerik ve teknik altyapı güncellemeleri üzerinde çalışan Bahçeşehir Koleji, yeni dönemde uzaktan eğitime güçlü bir şekilde başlıyor. Eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 5 yıldır da Metodbox uygulamasının üzerinde çalıştıklarını vurguluyor. 5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara’da teknoparklarda 100’e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini söyleyen Hüseyin Yücel sözlerine şöyle devam ediyor: “Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizi (KÖM) yapay zekâ tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara’daki Teknopark’larda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte, eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet’i ortaya çıkardık. İsmini 7. sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk’ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet’i Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz.

Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz.”

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan: “SeeMeet ile 360 derece uzaktan eğitim yakından takip planımızı hayata geçiriyoruz.”

SeeMeet ve Metodbox ve yayınlarıyla birlikte 360 derece bir akademik süreç yürüttüklerini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler” diyor. Özge Aslan sözlerine şöyle devam ediyor: “Öğrencilerimizin tüm derslerinin materyallerine ve videolarına erişebileceği yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox, kendi öğretmenleriyle canlı derslerini gerçekleştirecekleri görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ve yayınlarımız ile 360 derece bir akademik süreç yürütüyoruz. SeeMeet ile öğrencilerimize, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etkileşime girebilecekleri bir platform sunuyoruz. SeeMeet’i diğer görüntülü görüşme platformlarından ayıran en önemli nokta, eğitim odaklı olması ve Metodbox dijital eğitim platformu ile tam uyum içerisinde çalışmasıdır. SeeMeet ve Metodbox birlikteliği, dijital okul ortamının ihtiyaçlarını tek bir uygulama içerisinde toplayarak, kullanıcıların farklı uygulamalar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve ‘uzaktan eğitim yakından takip’ alanında ciddi bir değişim başlatıyor.”