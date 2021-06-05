Pandemide şeftali ihracatı rekor kırdı

Yaz ayının habercisi, uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilen şeftalide hasat coşkusu yaşanıyor. Şeftali ve nektarin ihracatı pandeminin zirve yaptığı 2020 yılında yüzde 71'lik artışla 90 milyon dolardan, 154 milyon dolara yükseldi.

Şeftali üreticilerinin hasat coşkusuna İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ta ortak oldu.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden İzmir'in Selçuk İlçesi İsa Bey beldesinde "Şeftali Hasat Töreni" düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Acargil, İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, üreticiler katıldı.

Şeftali hasatının yakın bir zamanda başladığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye ve Ege Bölgesi için önemli ihraç ürünlerinden olan şeftali ve nektarinde bu yıl kalite ve rekolte bakımından iyi bir yıl geçirdiğimizi 2021 yılında şeftali ihracatında yüzde 10'luk artışla 170 milyon dolar ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Pandemi şeftaliye talebi artırdı

Şeftali ve nektarinin ihracat rakamları hakkında bilgi veren Uçak, "2020 yılının ilk 5 ayında 10.8 bin ton karşılığı 10 milyon dolar olan şeftali ihracatımız, 2021 yılının Ocak – Mayıs döneminde miktarda yüzde 40 artarak 15 bin tona, değerde ise yüzde 53 artarak 15.5 milyon dolara yükseldi. Nektarin ihracatımız ise; 2020 yılının 5 aylık döneminde 15.5 bin ton karşılığı 14.8 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde miktarda yüzde 16 artışla 17.8 bin tona, değerde de yüzde 29 artışla 19.1 milyon dolara ilerledi. Her iki üründe de en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Rusya, Romanya ve Irak oldu. Türkiye’nin şeftali ve nektarin ihracatı 2021 yılında yüzde 71'lik artışla 154 milyon dolara ulaştı ve rekor kırdık. Pandemi şeftaliye olan talebi artırdı" şeklinde konuştu.

Şeftali ve nektarin ihracatı daha katma değerli oldu

Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatının 2019 yılında 106 bin ton iken, 2020 yılında yüzde 57’lik artışla 165,5 bin tona çıktığı bilgisini veren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Şeftali ve nektarin ihracatımız miktar bazında yüzde 57 artarken, döviz bazında yüzde 71 artış gösterdi. Bu da şeftali ve nektarinimizi Türk ihracatçımız daha katma değerli ihraç etti. Pandemi de bu süreci tetikledi. Şeftali ve nektarinimizi gece gündüz çalışarak üreten tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Şeftali ve nektarinde yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte Türkiye ortalama 800 bin ton şeftali ve nektarin üretimiyle Dünya üretiminde 6.sırada yer alıyor. İzmir, Türkiye’nin şeftali ve nektarin üretiminden ve ihracatından yüzde 10 pay alıyor.

Selçuk'un hem kültürel, hem de tarımsal anlamda çok zengin bir ilçe olduğunu belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şeftali üreticisi Yaşar Erdallı'nın bahçesinde düzenlenen şeftali hasadına katıldı.

Selçuk'ta 16 bin dönümlük arazide 36 bin ton şeftali üretimi yapıldığını, üreticilerin sabaha karşı saat dörtten itibaren meşakkatli bir çalışma sonrasında şeftali hasadı yaptıklarını anlatan Vali Köşger, "2020 yılında şeftali ihracatından 154 milyon dolar döviz geliri elde ettik. 2021 yılında 170 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir ürün. Tarım ürünlerimizin ihracatından elde edilen dövizin tamamı ülkemize katma değer olarak kaldığı için ithalata dayalı ihracattan çok daha kıymetli. Tarım ürünleri üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum, tarım ürünlerimizi ihraç ederek ülkemize döviz kazandıran ihracatçılarımızı da kutluyorum" şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler şeftali hasadından sonra Selçuk'ta 17 dönümlük arazide Üretici Mustafa Atınç tarafından 2020 yılı Eylül ayında oluşturulan Muz serasını ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Atınç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in 2020 yılı Eylül ayında muz serasında diktiği muz ağacının dikimi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı Vali Köşger'e hediye etti.