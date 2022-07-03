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Şehir hastanelerinnin bütçesi, Sağlık Bakanlığını solladı

Yap işlet devret modeliyle 'Hasta garantisi' verilerek devreye alınan 13 şehir hastanesinin aylık kira ve hizmet bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesini geçti

03 Temmuz 2022 Pazar 21:18
Şehir hastanelerinnin bütçesi, Sağlık Bakanlığını solladı

Şehir hastanelerinnin bütçesi, Sağlık Bakanlığını solladı

Şehir hastaneler sağlık sistemni çökertecek yeni bir yük olarak tartışılıyor. Şehir Hastanelerine ayrılan bütçenin Sağlık Bakanlığı’nı geçtiği ortaya çıktı. CHP’li Şahin, yükselen döviz kuruyla şehir hastanelerine ayrılan bütçenin katlandığını belirterek “Altı ayda hastanelerin kira ve hizmet bedeli yaklaşık 11 milyar 900 milyon TL arttı” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ek bütçe üzerinden şehir hastaneleri müteahhitlerine büyük ayrıcalık sağlandığını söyledi. Bu bütçeyle hastanelerin kira ve hizmet bedellerinde yüzde 20’ye yakın bir artış yapıldığını söyleyen Şahin, “Şehir hastanelerinin kira bedellerinin döviz cinsinden yapılmış olması her geçen gün vatandaşın sırtına fazladan maliyet yüklüyor. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Sarp Sağkal imzasıyla yayınlanan habere göre 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesinde tüm sağlık yatırımlarına 29 milyar lira ayrılmışken, şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine 21.5 milyar lira ayrılmıştı. Bugünün döviz kuruyla bu hastanelerin kira ve hizmet bedelleri 33 milyar 769 milyon liraya kadar yükselmiş durumda. Yani, altı ayda söz konusu hastanelerin kira ve hizmet bedeli toplamında yaklaşık 11 milyar 900 milyon TL’lik bir artış yaşandı” ifadelerini kullandı. 

"SOYGUNU GÖSTERİYOR"

13 şehir hastanesinin müteahhidine tüm sağlık yatırımlarından daha fazla miktar para ayrıldığını vurgulayan Şahin, “Ek bütçede de şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerinde 4.2 milyar liralık, sağlık tesisleri yapım gideri olarak da 3.9 milyar liralık bütçe ayrıldı. Böylece 13 şehir hastanesinin kira ve hizmet giderleri, Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık yatırımlarına ayırdığı bütçeden daha fazla hale geldi” dedi.

Şahin, “Bu ek bütçe soygunun boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şehir hastanelerinin devlet hastanelerinde ucuza mal olduğu iddiası, ek bütçenin henüz altı ay geçmeden Meclis’e gelmesiyle birlikte çürümüş, bu projelerin tamamıyla rant amacıyla yapıldığını bir kez daha kanıtlamıştır. Ek bütçeden de şehir hastanesi patronlarına büyük imtiyazlar çıkmış, vatandaş bir kez daha kenara itilmiştir” tepkisini gösterdi. 

Anahtar Kelimeler:
şehir Hastanesi
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