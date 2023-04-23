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Şeker Bayramı'nın tadını zamlar bozdu

Türkiye bir şeker bayramını tarihinin en ağır zamları altında bitirdi. Baklava üreticileri artan maliyetlerin ardından müşterilerine fiyatları açıklarken utandıklarını söylüyor.

23 Nisan 2023 Pazar 20:50
Şeker Bayramı'nın tadını zamlar bozdu

Şeker Bayramı'nın tadını zamlar bozdu


Tatlıların, şeker ve baklavaların, geleneksel bayram yemeklerinin konuklara ikram edildiği bayramlar, enflasyonla birlikte son Şeker Bayramı'nda adeta vatandaşın sırtına ağır yük bindirdi. Misafirliklerin yerini kısa telefon görüşmeleri ile kutlamalar alırken, büyük şehirlerde vatandaşlar artan akaryakıt ve ulaşım maliyetleri yüzünden evinde geçirmek zorunda kaldı.


BİR KİLO BAKLAVA EV KİRASI GİBİ

İstanbul'un ünlü baklavacıları internetten bir kilo fıstıklı baklavayı 490 liraya satarken, Zeytinburnu ilçesinde aynı baklavanın satış fiyatı 700 liraya yükseldi. Güllüoğlu'nda bir kilo baklava internet üzerinden 480 TL'ye tüketiciye sunulurken, aynı ürün Köşkeroğlu'nda 490 TL olarak satılıyor. 

BAKLAVACILAR İSYAN ETTİ

Tatlı maliyetlerindeki artış üreticileri çileden çıkarırken Edirneli baklavacı isyan etti. İbrahim Halil Özer  '25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim' dedi. 
Edirne Çilingirler Çarşısı'ndaki baklavacı İbrahim Halil Özer, "25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim. Bir kilo baklava, en ucuzu 100 lira. Bir kilogram cevizli baklava 100 lira, fıstıklı baklava 200 lira, fıstık sarması 300 lira, ev baklavası 180 lira" diye konuştu.

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de yurttaşlar, enflasyon altında ezilmeye ve geçim mücadelesi vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde baklavacılar da, sipariş alamamaktan dert yandı.

Esnaf İbrahim Halil Özer, kentte yerli halkın alım gücü olmadığı için baklava alamadığını kur farkından dolayı Bulgaristan’dan kente alışveriş yapmaya gelen turistlerin baklava aldıklarını söyledi.

"ŞU ANDA DAHA SİPARİŞ ALAMADIK"

İbrahim Halil Özer, şunları söyledi: "25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim. Neden, ekonomi çökük. İnsanların alım gücü yok. Bir kilo baklava, en ucuzu 100 lira. Türkler onu bile alamıyor. Yabancılar gelmediği sürece bizim işler olmuyor. Şu anda zor durumdayız. Baklava fiyatları biraz arttı ama biz zam yapmadık. 120-130 lira olması gerekiyor ama biz 100 liradan satıyoruz. 

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