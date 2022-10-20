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Şeker fiyatlarına zam kapıda | Piyasa ithalata mı yönelecek

Şeker üreticisi artan maliyetler karşısında perişan oldu. Açıklanan pancar alım fiyatları yeni zamların ilk sinyali. Fabrikalarda üretim sezonu açılırken şekerin satış fiyatının cep yakacağı açıklandı.

20 Ekim 2022 Perşembe 21:26
Şeker fiyatlarına zam kapıda | Piyasa ithalata mı yönelecek

Şeker fiyatlarına zam kapıda | Piyasa ithalata mı yönelecek


Çok değil 15 yıl öncesine kadar dünyanın en büyük 10 şeker üreticisi ülke arasında yer alan Türkiye, fabrikalar özelleştirilince ithalata bağımlı hale geldi. Tüketici fiyatları artarken, pancar üreticisi artan maliyetler karşısında her geçen gün yoksullaşıyor. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda şeker fiyatlarının daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

1 yılda 440 zamlandı market fiyatı cep yakacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) Genel Müdürlüğü önünde; “Şekere bir yılda tam yüzde 440 zam gelmiş. Çiftçiden şeker pancarını 420 TL’ye aldılar, bin 100 liraya küspeyi sattılar insafsızca. Şekerin fiyatı önümüzdeki yıl 50 lira olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yarımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Ankara’da Türkşeker Genel Müdürlüğü önünde şekere gelen fahiş zamlar ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Ağbaba’ya CHP'li milletvekilleri de eşlik etti.


Milletvekilleri, ellerinde şeker pancarlarıyla birlikte “Özelleştirmeye hayır”, “Şeker fabrikaları halkındır satılamaz”, “Şeker vatandır satılamaz” dövizleri açtı. Ağbaba, açıklamasında şunları söyledi:

'NİSAN AYINDA 1 KİLO ŞEKER 12 LİRAYDI ŞİMDİ 26 LİRA'

“Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin temel tüketim maddesi olan şekere bir kez daha zam geldi. Şekere bu yıl içerisinde mart ayında yüzde 31, haziran ayında yüzde 36 ile yüzde 66 oranında zam yapıldı. Son bir yılda şekerin kilosu 5.9 TL’den 26 TL’ye çıktı. Türk Şeker’de çuvalı 200 liradan satılan şeker 810 TL’ye, özel sektörde ise şekerin torbası bin 200 TL’ye satıldı bulunabilirse. Bugün şekerin torbası bin 200 TL’den satılıyor Türkiye’de maalesef o da bulunmuyor. Nisan ayında marketlerdeki toz şekerin kilosu 12 ile 15 TL arasında değişiyordu şimdi ortalama şeker fiyatı 26 TL."

“ŞEKERİN FİYATI 50 TL OLACAK”

"Şeker artık fakir fukaranın ulaşamayacağı bir gıda ürünü haline gelmiş durumda. Şeker fiyatlarının önüne geçmek için Türkiye ilk kez tam 24 yıl sonra şeker ithal etmeye başladı. Ancak bu da şeker fiyatlarının artışına çözüm olmadı. Şekere bir yılda tam yüzde 440 zam gelmiş. Çiftçiden şeker pancarını 420 TL’ye aldılar, bin 100 liraya küspeyi sattılar insafsızca. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla fiyat artışlarını bekliyoruz çünkü geçen sene çiftçiden 470 TL’ye alınan pancarın fiyatı bu yıl bin 450 liraya yükseldi. Önümüzdeki sene direkt şeker fiyatlarına yansıyacak ve şekerin fiyatı önümüzdeki yıl 50 TL olacak. Yurt dışında fiyatlar düşerken Türkiye’de yüzde 440 oranında fiyat artışları yapılıyor."

Anahtar Kelimeler:
şeker Fiyatları
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