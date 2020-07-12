Şekerbank’tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kredisi

Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı’na özel kampanya başlattı. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75’ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

Şekerbank, Kurban Bayram’ı öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için gelenekselleşen bayram kampanyasını sunuyor. Banka, bayram kampanyasıyla 60 aya varan vadeler, %0,75’ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı ile finansman desteği sağlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler 30 Temmuz’a kadar Şekerbank şubelerinden başvuru yapabilecek.