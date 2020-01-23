Şekerbank’tan emeklilere 2.100 TL’ye varan promosyon…

Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler, 2.100 TL’ye varan nakit promosyondan yüzde 0,90'dan başlayan faiz oranlı ihtiyaç kredisine, yurt içi tüm banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekimden yıllık aidatsız kredi kartına kadar pek çok avantaja “Kazandıran Emekli Paketi” ile sahip olabiliyor.

Emeklilere yönelik “eve teslim emekli maaş” hizmetinden özel destek hattına kadar sektörde ilk ve tek olan uygulamalar sunan Şekerbank, maaşlarını taşıyan emeklilere özel sunduğu ayrıcalıklı hizmetleri “Kazandıran Emekli Paketi” ile daha da genişletiyor.

2.100 TL’ye varan promosyon

Şekerbank, “Kazandıran Emekli Paketi” ile maaşını Şekerbank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.

Emekliye özel yüzde 0,90’dan başlayan faiz oranları…

Şekerbank, “Kazandıran Emekli Paketi” kapsamında promosyonların yanı sıra, yüzde 0,90’dan başlayan faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisinden faydalandırıyor. Paket dahilinde ayrıca avantajlı faiz ile vade beklemeden istenilen an para yatırıp çekilebilen “Gece Gündüz Hesabı” da açılabiliyor.

Yıllık aidatsız kredi kartı avantajı

Emekliler ayrıca Şeker Bonus kredi kartının ilk yılında üyelik aidatı ücretinden muaf tutulurken, kredi kartı alan emekliler 1 yıl boyunca kiralık kasa hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Emekliler bunun dışında paket kapsamında kredi kartları ile yapacakları 500 TL’lik market harcaması ile 100 TL’lik bonus kazanacak.

“Kazandıran Emekli Paketi”nden yararlanmak üzere maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler, Şekerbank şubelerinden ücretsiz para çekebiliyor, yurt içi tüm banka ATM’lerinden ise yine ücretsiz bakiye sorgulama ve para çekimi yapabiliyor. Emekli maaş müşterileri, internet, mobil şube ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor.



Emeklilere, Şekerbank şubelerinden gerçekleştirecekleri tüm işlemlerde öncelikli hizmet verilmesinin yanı sıra emekli maaş müşterileri, 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı’na tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Tuğbay Kumoğlu: “Emeklilerimize birçok ürün ve hizmeti avantajlı sunuyoruz”

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu “Şekerbank olarak emeklilerimizin hayatını kolaylaştırmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda da sektörümüzde ilk olan hizmetler sunuyoruz. Emeklilere özel sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri ‘Kazandıran Emekli Paketi’ ile bir araya getirdik. Böylece emeklilerimiz Şekerbank güvencesi ile tüm uygulamalarımızdan ayrıcalıklı olarak faydalanabilecek” dedi.



“Kazandıran Emekli Paketi”nden yararlanmak isteyen emekliler, 31 Mart 2020 tarihine kadar sekerbank.com.tr’den ve Şekerbank şubelerinden başvuru yaparak maaşlarını taşıyabilecek.