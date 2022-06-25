Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şekerde zam kaosu | Yüzde 37 ile 67 arasında zam geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 13:06
Şekerde zam kaosu | Yüzde 37 ile 67 arasında zam geldi

Şekerde zam kaosu | Yüzde 37 ile 67 arasında zam geldi



Türk Şeker'den ağzımızın tadını kaçıran zam kararı. Yandaş Turk Şeker şirketini yıllardır ucuz şekerle milyonlarca liralık kar yapmasını sağlayan Turk Şeker, büyük zararın yaralarını vatandaşa sardırıyor,

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı.

Son bir yılda şekerin kilosu 6.5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Özellikle nisan ayından mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibarıyla 50 kilogram şeker, Tarım Kredi marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.


 

Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den
Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den
Şeker fiyatları daha da artabilir | Piyasalar karıştı
Şeker fiyatları daha da artabilir | Piyasalar karıştı
İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı
İki kilo bayramlık şeker için izdiham yaşandı
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı
Hüseyin Baş: Şeker fabrikalarını satarsan şeker bulamazsın
Hüseyin Baş: Şeker fabrikalarını satarsan şeker bulamazsın
Hamile diyeti erken doğum riskini azaltıyor
Hamile diyeti erken doğum riskini azaltıyor
Siz şeker tükettiğinizi düşünürken şeker sizi bitiriyor!
Siz şeker tükettiğinizi düşünürken şeker sizi bitiriyor!
İdrara çok çıkıyorsanız dikkat!
İdrara çok çıkıyorsanız dikkat!
Anahtar Kelimeler:
ZamŞeker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir zamanların tahıl ambarıydı | Konya'da ucuz ekmek kuyruğu
Bir zamanların tahıl ambarıydı | Konya'da ucuz ekmek kuyruğu
Otobüs bilet fiyatları fırladı, şirketler dönüş bileti satmıyor
Otobüs bilet fiyatları fırladı, şirketler dönüş bileti satmıyor
Hedef Yatırım Bankası kuruluyor!
Hedef Yatırım Bankası kuruluyor!
Ekmek zamları çığ gibi yayılıyor
Ekmek zamları çığ gibi yayılıyor
Bayramda memlekete gitme hayal oldu, bankalar bilete kredi verecek
Bayramda memlekete gitme hayal oldu, bankalar bilete kredi verecek
TEDAŞ'ı yolunmuş kaza çevirmişler | Ödemeyi hiç sevmiyorlar
TEDAŞ'ı yolunmuş kaza çevirmişler | Ödemeyi hiç sevmiyorlar
Mutfak tüpüne yeniden zam | Alıştıra alıştıra geliyor
Mutfak tüpüne yeniden zam | Alıştıra alıştıra geliyor
Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den
Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den
Motorin'in büyük başarısı | Sonunda 30 TL'yi geçti
Motorin'in büyük başarısı | Sonunda 30 TL'yi geçti
Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu
Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim