Şekerde zam kaosu | Yüzde 37 ile 67 arasında zam geldi
Türk Şeker'den ağzımızın tadını kaçıran zam kararı. Yandaş Turk Şeker şirketini yıllardır ucuz şekerle milyonlarca liralık kar yapmasını sağlayan Turk Şeker, büyük zararın yaralarını vatandaşa sardırıyor,
Son bir yılda şekerin kilosu 6.5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Özellikle nisan ayından mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.
Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibarıyla 50 kilogram şeker, Tarım Kredi marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.