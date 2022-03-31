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Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı

Gıda fiyatlarına Ramazan Ayı öncesi başlayan zam sağanağı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan fiyat artışının ardından şekere yüzde 31 zam daha geldi.

31 Mart 2022 Perşembe 13:32
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı

Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı


Son dakika zam haberi; Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Söz konusu zamla birlikte şekerin 5,96 lira olan kilogram fiyatı, 7,80 liraya yükseldi.

ürkşeker, şekerin kilogram fiyatının 5,96 TL'den 7,80 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Böylece Türkşeker tarafından satılan şekerin fiyatına yüzde 31 zam yapılmış oldu.

Raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağlanan 5 kilogram şekerin fiyatı ise 10 lira zamlanarak, 55 TL'ye çıktı.

Konuya ilişkin Türkşeker'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

- Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir.

- Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."

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