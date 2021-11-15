Şekere zam | Stokçular iki günde yüzde 25 kazandı



Kahve fiyatlarına son 1.5 ayda 3 kez gelen zammın ardından gece yarısı şeker fiyatları da yüzde 25 arttı. Benzin, doğalgaz, LPG ve motorinin gibi maddelerin ardından şeker fiyatları da gece yarısı arttı. Pancar üreticilerinden bir önceki yıldan tarlada ürün alan şeker fabrikaları, Kasım ayının ortasında fiyatlarını yüzde 25 artırırken, son günlerde yaşanan şeker tedarikindeki sorunların içinde devletin şeker üreten kurumu Türkşeker'inin de adı karıştı.

TürkŞeker zamlı satış fiyatlarına Pazartesi günden itibaren başlarken, geçtiğimiz yıl açıklanan taban fiyattan pancar alımlarını sürdürüyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.

