Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şekere zam | Stokçular iki günde yüzde 25 kazandı

Son günlerde piyasada şeker tedarikinde yaşanan sorunun stoktuçuluktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Üstelik devletin şeker üreten tek kurumu Türkşeker'e bağlı kurumlar da zan altında

15 Kasım 2021 Pazartesi 23:41
Şekere zam | Stokçular iki günde yüzde 25 kazandı

Şekere zam | Stokçular iki günde yüzde 25 kazandı


Kahve fiyatlarına son 1.5 ayda 3 kez gelen zammın ardından gece yarısı şeker fiyatları da yüzde 25 arttı. Benzin, doğalgaz, LPG ve motorinin gibi maddelerin ardından şeker fiyatları da gece yarısı arttı. Pancar üreticilerinden bir önceki yıldan tarlada ürün alan şeker fabrikaları, Kasım ayının ortasında fiyatlarını yüzde 25 artırırken, son günlerde yaşanan şeker tedarikindeki sorunların içinde devletin şeker üreten kurumu Türkşeker'inin de adı karıştı.

TürkŞeker zamlı satış fiyatlarına Pazartesi günden itibaren başlarken, geçtiğimiz yıl açıklanan taban fiyattan pancar alımlarını sürdürüyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.
 

Ürün adı KDV hariç fiyatı KDV dahil fiyatı
1- Şeker (TL/Kg) Ambalaj cinsi
Kristal Şeker 50 kilogramlık polipropilen torba 4,9125 5,3055
2- Alkol (TL/Litre)
Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol 8 9,44

 

Anahtar Kelimeler:
şekere Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB Faiz İndirir mi?
TCMB Faiz İndirir mi?
Strategy Dergisi | Pusula Nereye Dönecek?
Strategy Dergisi | Pusula Nereye Dönecek?
Enerjiye talep yüzde 40 artacak
Enerjiye talep yüzde 40 artacak
LPG'ye 25 kuruşluk ikinci zam | Cüzdanları yakacak
LPG'ye 25 kuruşluk ikinci zam | Cüzdanları yakacak
Son Dakika Dolar | 1 Dolar 10 TL oldu
Son Dakika Dolar | 1 Dolar 10 TL oldu
Digivega’ya Felis’ten Başarı Ödülü
Digivega’ya Felis’ten Başarı Ödülü
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi
İETT 100 Metrobüs aracı ile elektrikli otobüs alacak
İETT 100 Metrobüs aracı ile elektrikli otobüs alacak
 E-ticaret Pazarlaması İçin 6 Önemli Tavsiye 
 E-ticaret Pazarlaması İçin 6 Önemli Tavsiye 
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Enflasyon geçici durmuyor
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Enflasyon geçici durmuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim