Sektör hızını alamadı, bu kez benzine zam geliyor





Vergi dilimlerinde vatandaşa yüklenen artış, tüketicinin sırtında kambur oldu. KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dün motorine gelen fiyat artışının ardından şimdi de benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren zam bekleniyor 22 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olması sonrasında ekonomide yaşanan politika değişikliğinin yansımalarına bir yenisi eklendi.

15 Temmuz 2023 tarihli ve 7390 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL artırılırken benzine bir zam daha geliyor.

21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin fiyatlarına ise 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Ankara

Benzinin litresi 34.05

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

PEKİ AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.