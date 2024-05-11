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Sektör ICCI Fuarı’nda Enerjinin Geleceğini Keşfetti

Gerçekleştiği her yıl enerji piyasasındaki yenilikleri ve güncel teknolojileri sektörün paydaşlarıyla buluşturan ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın 28’incisi sona erdi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:26
Sektör ICCI Fuarı’nda Enerjinin Geleceğini Keşfetti






Sektör ICCI Fuarı’nda Enerjinin Geleceğini Keşfetti

Bu yıl “Enerjinin Geleceğini Keşfet” mottosuyla gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımla sektör profesyonellerini ağırlayan ICCI 2024 kapsamında; 30’dan fazla oturum ve 12 Keynote konuşmacı ile enerji sektörünün nabzı tutuldu. 200’e yakın firmanın katıldığı ve yeni iş bağlantılarının yapıldığı ICCI, bu yıl ilk kez eş zamanlı gerçekleştirilen Electricity Eurasia – Elektrik ve Elektrik Ekipmanları Fuarı’na da ev sahipliği yaptı.

Destekçileri arasında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın yer aldığı ve Sektörel Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve en büyük enerji etkinliği ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, yerli ve yabancı firmaları üç gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirdi. 10 bin metrekarelik alanda 200’e yakın küresel enerji piyasasının en yetkin aktörlerinin buluştuğu fuara sektör profesyonelleri yoğun katılım sağlarken bu yıl ilk kez eş zamanlı gerçekleştirilen Electricity Eurasia – Elektrik ve Elektrik Ekipmanları Fuarı da sektör paydaşlarını yenilikçi çözümlere teşvik etti.

ICCI ile yeni trendler ve iş fırsatları enerji sektörüne sunuldu

Enerji alanındaki yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getiren ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştiğini ifade eden TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “Dünya enerji piyasasının önemli merkezleri arasında yer alan ülkemizde, böylesine kapsamlı bir fuar vesilesiyle tüm katılımcıları etkin, saygın ve kaliteli bir iletişim ortamında buluşturduğumuz için mutluyuz. Firma ve şahıs bazında her geçen yıl daha da etkin bir rol üstlenen fuarımız, trendleri takip etme ve yeni iş fırsatları keşfetme imkanı vermenin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen profesyonellerle de iş birliği gerçekleştirme fırsatı sundu. Bunun yanında ICCI ile eş zamanlı olarak düzenlenen Electricity Eurasia kısmı çok ilgi gördü. Bu sebeple önümüzdeki yıl Electricity Eurasia’yı çok daha büyük ve kapsamlı gerçekleştireceğiz” dedi.


TG Expo Hakkında;

Kurulduğu 2008 yılından bu yana “Think Global – Küresel Düşün” mottosuyla Türkiye’de fuarcılık sektörüne yön veren TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş., uluslararası deneyimlere sahip güçlü kadrosuyla sektörün gelişimine destek vermektedir. Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinin uluslararası çatı derneği olan UFI ve dünya çapındaki kongre ve uluslararası toplantılar sektörünün en önemli birliklerinden biri olan ICCA’ya üye olan TG Expo aynı zamanda T.C. Ticaret Bakanlığı’na da akredite olup, yurt dışı fuarların milli katılım organizasyonlarını da gerçekleştirmeye yetkilidir. 5 kıtada 35 ülkede bireysel ya da milli katılım organizasyonları ve Türkiye’de ana organizatörlüğünü üstlendiği fuarlar ile Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtmalarını ve ticaret hacimlerini genişletmelerini destek olmaktadır. Enerji, gıda, kozmetik, tekstil, mermer, otomotiv yan sanayi, yapı-inşaat, restorasyon, müzecilik, otel-konaklama gibi sektörlerde dünyanın en önemli uluslararası fuarlarının Türkiye katılımını üstlenen TG Expo, fuara kadar olan tüm süreçlerde danışmanlık, teşviklerle ilgili bilgilendirme ve takip, nakliye, konaklama, seyahat ve vize alımına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti de sağlamaktadır. Fuarcılık alanında profesyonel ekibiyle, ihracatçı firmalara uluslararası standartlarda fuarcılık deneyimi sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
ICCI Fuarı
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