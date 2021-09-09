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Sendikalar haksızlık karşısında birleşiyor

Muhalif sendikaları 'Merdiven altı sendikalar' olarak gören Bakan Vedat Bilgin'i çalışanların örgütlendiği STK'lar ile başı dertte. Çok sayıda muhalif sendika güç birliğine gidiyor.

09 Eylül 2021 Perşembe 09:58
Sendikalar haksızlık karşısında birleşiyor

Sendikalar haksızlık karşısında birleşiyor


Hükümet yanlısı sendika yöneticilerin ballı maaş saltanatı sona erecek mi? Kamu çalışanlarına, işçilere küçük zamlarla yetinen iktidar yanlısı sendikaların karşısına Bakan Vedat Bilgin'in 'merdiven altı' nitelemesi işçi örgütlerini kızdırdı. 

Toplu sözleşmeye muhalif sendikaları “Merdiven altı sendikalar” olarak niteleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları toplu iş sözleşmesine eklenen ‘iş kolu barajı’ maddesiyle hedefini bulmuştu. 

Üyesi sayısı az ve muhalif sendikaları sindirmeyi hedefleyen bu maddeye karşı Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikaları Platformu adıyla bir araya gelen sağlık sendikaları, 11 Eylül Cumartesi günü Ankara Akar Otel’de gelecek adımlarını konuşacak. “Sendikaları sindiremeyecekler” diyen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Kontrol edebildikleri sendikalara avantaj sağlayan bu maddeye hukuk yoluyla itirazımızı yaptık. Bir araya gelerek emekçilerin sesi olacağız” dedi.

Kamuda toplu iş sözleşme görüşmeleri sonunda basın açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve toplu sözleşmeye muhalif sendikaları, ‘merdiven altı sendikalar’ olarak nitelemişti. Bakan Bilgin’in bu ifadeleri hedefini buldu. Toplu iş sözleşmesine eklenen 23. maddeye göre toplu sözleşme ikramiyesi verilecek memurlar tanımlanırken, ‘üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri’ ibaresi çıkartıldı. Onun yerine “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri” ifadesi getirildi. 

Yeni maddeyle toplu sözleşme ikramiyesi alacak memurların, üye sayısı fazla olan sendikalara üye olan memurlar olacağını belirten Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sağlanan haksız avantaj ile kamu emekçilerinin sadakatini satın almaya çalıştılar. Toplu sözleşme ikramiyesiyle belirlenen rakamı alamayacak oluşumuz değil, bu denli küçük hesaplarla haksızlığa uğramamız içimizi acıtıyor. Sağlık emekçilerinin sürekli dile getirdiği haksızlıklara çözüm getirmeyen toplu iş sözleşmesi yeni haksızlıklar yarattı. Sağlık emekçilerinin sesi olan sendikalar olarak bir araya gelerek atacağımız adımları kararlaştıracağız” dedi. 

“MUHALİF SENDİKALARI SİNDİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ” 

“Muhalif sendikaları sindirme çabaları karşılık bulmayacak” ifadelerini kullanan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sözleşmeye eklenen yeni maddenin muhalif sendikaları sindirmek amacıyla konulduğu açıktır. Bu madde adaletsizliğin vuku bulmuş halidir ve aynı işi yapan, aynı emeği sarf eden çalışanlara ‘sen başka sendikadansın’ diyerek maaşının düşürülmesidir. Bizler verilen sözlerin tutulmamasına da, yapılan haksızlıklara da alışığız. Hiçbir sendika üyesi 400 TL için sendikalarından vazgeçmedi. Vazgeçmeyecektir” dedi. 

ANKARA’DA BİR ARAYA GELECEKLER 

Sağlık sektöründe giderek artan bir sorun haline gelen liyakatsiz atamaları, sağlık emekçilerinden geri istenen artırımlı nöbet ücretleri ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi konularda ortak adım atmak isteyen Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikaları Platformu olarak birleşen sendikalar 11 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00, 14.00 arasında Ankara Akar Akar Otel Konferans Salonu’nda bir araya gelecek. 

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikaları Platformu çatısı altında birleşen sendikalar: Sağlık Hizmetleri Sendikası, (SAHİM-SEN) Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyoneller Sendikası, (HEPSEN) Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası, (SAĞLIKORDU-SEN) Sağlık Çalışanları Sendikası, Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları, (ONUR-SEN) Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları, (ANADOLUSEN) Yurt Sağlık Sendikası, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları, (LİYAKATSEN) Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, (BİRLİK) Manevi, İlkeli, Liyakatli Sendikacılık, (MİL-SEN) Güven Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları, (GÜVEN-SEN) Şehit, Gazi Sendikası (ŞEHİT-SEN)
 

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Anahtar Kelimeler:
Merdiven Altı Sendika
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