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Sendikalı işçiler çıkarıldı, yerlerine Suriyeli ve Afganlar alındı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikalıları izne çıkardılar, Afgan ve Suriyelileri işe aldı.

29 Temmuz 2022 Cuma 09:13
Sendikalı işçiler çıkarıldı, yerlerine Suriyeli ve Afganlar alındı

Sendikalı işçiler çıkarıldı, yerlerine Suriyeli ve Afganlar alındı

Yabancı kaçaklar, fabrikalardan çıkarılan Türk işçilerin yerine istihdam ediliyor. Manisa’da bir fabrikada çalışan sendikalı işçiler direniş başlattı. Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, “Fabrikadaki işçileri ücretsiz izne gönderip; Afgan, Suriyeli, Pakistanlı, Myanmarlı işçiler çalıştırıyorlar” dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Termokar adlı fabrikada çalışan sendikalı işçiler dört yıldır alamadıkları hakları ve üst üste gelen işten çıkarmalar nedeniyle direniş başlattı. 

Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, Nisan 2018’de fabrikada toplu iş sözleşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki aldıklarını ancak itirazlar ve yargı süreci nedeniyle engellendiklerini söyledi.

Çeltek, “Sendikamız 2018’de fabrikada örgütlenme çalışması başlattığında birçok engelle ve işverenin keyfi tavrı ile karşılaştı. Süreç mahkemeye taşındı ve şirket yönetiminin yaptığı tüm hukuksuzluklar yargıda ortaya çıktı. En son Yargıtay tarafından da haklı görüldük. Ama buna rağmen işveren burada yıllardır çalışan arkadaşlarımıza baskı uygulamaya devam ediyor. En son altı üyemiz işten çıkartıldı ve fabrika önünde nöbet tutmaya başladı. Biz sendika olarak yetki istediğimizde, fabrika yönetimindekiler çoğunluk tespitini boşa düşürmek için kâğıt üstünde eş, dost, akrabalarını işe aldılar ve yetkimizi düşürmeye çalıştılar. Teftiş Kurulu raporlarıyla sendikalı işçilere ayırımcılık yapıldığı, işçilerin ücretsiz izne gönderilme nedenlerinin sendika üyeliği olduğu, işyerinde ücretsiz izni gerektirecek durumun olmadığı, fazla çalışma yapıldığı ve kaçak olarak yabancı işçi çalıştırıldığı tespit edilmiş, işverene idari para cezası kesilmiştir” dedi. 

Hukuka aykırılık yaşandığını da ifade eden Çeltek, “Fabrikadaki işçileri ücretsiz izne gönderip diğer yandan, Afgan, Suriyeli, Pakistanlı, Myanmarlı işçiler çalıştırıyorlar. Oldukça şaibeli bir durum söz konusu” dedi. ? İZMİR

PATRONA SÜRE VERDİLER

Devrimci Yapı İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) ile İnşaat İş Sendikası üyesi işçiler dün Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi (İFM) şantiyesinde bulunan Gür Yapı ve Yapı & Yapı firmalarının ofislerine girerek eylem yaptı. Burada bir açıklama yapan işçiler, “Patrona pazartesiye kadar zaman veriyoruz haklarımızı alana kadar direneceğiz’ dedi. İki aydır maaşlarının ödenmediğini belirten işçiler fazla mesai ücretlerini de alamadıklarını söyledi. “İnşaat işçisi köle değildir” sloganı atan işçiler, haklarını alana kadar ofislerin olduğu bölümden ayrılmayacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
SendikalıSuriyeliAfgan
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