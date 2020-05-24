Serdar Yalçınkaya | Müşterilerimize geleneğimizi yaşattık

Toya Makina ve Bay Bread kurucusu Serdar Yalçınkaya, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlarken son dönemde koranavirüse salgınında bile müşterilerine Ramazan geleneklerini yaşattıklarını söyledi.



Yalçınkaya, sevdikleriyle, ailesiyle, şehriyle, memleketiyle andığı bu bayramdaki ifadelerini şu şekilde dile getirdi:

''2020 yılının Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve ilk bayramıyla Merhaba,

Bu bayram aslında hayatımızda başka anlamlarla da bir ilk. İlk defa bir bayramda yakınlarımızla bizzat bayramlaşamadık. Bu nedenle; dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemiden kaynaklı sokağa çıkma yasağı nedeniyle büyüklerimizi ve dostarımızı ziyaret de edemediğimizden sizlerle bayramlaşmak için böyle bir mesaj ile hasretlik giderebileceğimizi ümit ettim.

Öncelikle virüs nedeniyle yaşanan sağlık sorunu sürecinde yoğun bir çalışma göstererek hayatlarını hiçe sayan, ailelerinden uzak kalarak çalışan sağlık personelinin bayramını tebrik ediyorum.

İkinci olarak da yine bu dönemde zaten zor olan işlerinin üzerine birazcık daha ağırlık yüklenen fırıncı meslektaşlarımın göstermiş oldukları savaşı, mücadeleyi ve yaşadıklarını yakınen gören biri olarak onları anmadan geçemeyeceğim. Malum fırıncılık gece başlayan ve gündüz devam eden bir süreç. Hal böyle iken fırıncılık sektörü çalışanları daha fazla feragat edip 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın da yasağa daha uzun süre dahil olması sebebiyle mağdur olmamaları için paket servisle kapılarına ulaşarak çare olmaya çalıştılar.

Dolayısıyla ekmekle iştigal eden, dağıtan, üreten, emek veren tüm meslektaşlarımı yaşanan sürecin zorluğuna ilave yoğun çaba sarfettikleri bu süreçte takdirle selamlıyorum.

Yüksek teknoloji fırıncılık markamız olan BAY BREAD olarak bu süreçte de mesleğe öncülük etmeye devam ettik

Toya ve Bay Bread ailesinin çatısı altındaki fertlerimi de bu süreçte olağanüstü çaba ve çalışma gösterdikleri için ayrıca tebrik ediyorum.

Yüksek teknoloji fırıncılık markamız olan BAY BREAD olarak bu süreçte de mesleğe öncülük yapmaya devam ettik ve pandemi nedeniyle 18.00'den sonra pide satışının yasaklandığı dönemde dahi insanların evlerinde iftarda ve sahurda sıcak pideye kavuşmaları için geliştirmiş olduğumuz ön pişmiş donuk pidelerimizi teslim ettik ki iftarda sofralarında geleneğimiz sıcak pidemiz gene sıcacık olsun ve bu dönemde sofraları taçlandırsın.

''Burada BAY BREAD olarak bu sürecin kader birliğinde olmak bizler için aynı zamanda vatani bir görevdir. Bu görevde bulunmaktan dolayı gurur duyduk. Öte yandan tüm çevremizde bizimle birlikte mücadele eden tüm çözüm ortaklarımız ve dostlarımızın ailelerimiz, ülkemizin değerli fertleri, dokusunu aldığım Rize Çayeli toprağımdaki hemşerilerimizin de bayramını bu vesile ile kutlar nice bayramları hep bir arada şifa ile geçirmemizi temenni ederim.'' ifadelerine yer verdi.