Setrow'dan tüm kamu ve özel hastanelere ücretsiz destek

Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow, içinde bulunduğumuz koronavirüs (Covid-19) sürecinde tüm kamu hastanelerine ve özel hastanelere 3 ay süre ile ücretsiz e-posta gönderimi hizmeti sağlayarak pandemiye karşı yürütülen mücadeleye destek veriyor.

Hasta ve danışanlarıyla her türlü öneriyi paylaşmak ve iletişim kurmak, onlara koronavirüs hakkında bilgi vermek isteyen tüm sağlık kuruluşları, salgın hastalık sürecinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Setrow’dan ücretsiz e-posta gönderim desteği alabilecek.

Setrow Genel Müdürü Turgut Taneli;

Setrow hakkında:

“Salgın hastalık ülkemizde de hızla yayılmaya devam ederken toplumumuz birbirine destek ve dayanışma içinde olarak bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Biz de Setrow olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek isteyen tüm hastane ve benzeri sağlık kurumlarının e-posta yoluyla iletmek istediği bilgilerin ve bu yolla yapmak isteyebilecekleri iletişimin ücretsiz gerçekleşmesini sağlamak istedik” dedi.

Daha kaliteli dijital pazarlama için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri tek bir merkez platform üzerinde toplayarak verimliliği maksimize etmek için kurulan Setrow, alanında bilinen ve lider kurumlara 2010 yılından bu yana, kendi ürettiği teknolojiler eşliğinde gerek ülkemiz gerekse yurt dışında hizmet vermektedir. Türkiye'nin yazılım sektöründeki önemli AR-GE şirketlerinden biri olma özelliğini taşıyan Setrow, dijital pazarlama konusunda bir kurumun ihtiyaç duyabileceği tüm ürün ve katma değer üreten servislerini entegre ederek, esnek ve modüler yapısı eşliğinde geliştirerek pazara sunmaya devem etmektedir.

Turgut Taneli hakkında:

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Turgut Taneli, Bilişim Teknolojileri sektöründe profesyonel hayatına 1996 yılında başladı. Turgut Taneli, Link Bilgisayar A.Ş’de Satış Müdürü, Turk.Net A.Ş.‘de Satış, İş Geliştirme ve Bayi Kanalları Müdürü, Doğan Holding bünyesinde Direktör’lük ve son olarak Apsis Sweden AB’de Türkiye Ülke Genel Müdürü ve Malmö İsveç HQ’da Strateji Geliştirme Yöneticisi olarak görev aldı.