Sevgililer Gününde Aşk “Melis Goral” ile Parıldıyor

Sevgililer Gününüz en değerli mücevherlerin özgün ve şık tasarımlarla bir araya getirildiği Melis Goral mücevherleriyle ile taçlanıyor. Melis Goral mücevherleriyle sevdiklerinize armağan etmek isteyeceğiniz en özel parçaları gece ve gündüz kullanıma uygun tasarladığı farklı koleksiyonlarıyla beğeninize sunuyor.

Art-deco ve geometrinin hayat bulduğu tasarımlarına Melis Goral’ ın Sevgililer Gününe özel yorumladığı mücevherlerini Bebek Showroom, Beymen mağazaları, Moda Operandi ve Ounass’dan ulaşabiliyor.

Melis Goral Hakkında

Melis Goral hem hayal dünyasını hem de ailesinin 3.kuşak temsilcisi olarak kültürel mirasını mücevher tasarımlarında yansıtıyor. Koleksiyonlarında sanattan, mimari yapılardan, farklı kültürlerden etkilenmekle birlikte düşünsel ve manevi değerlerden ilham alıyor. Erişilebilir lüks anlayışını özümseyen Melis Goral, Instituto Europeo Di Milano’da mücevher tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’a dönerek adını taşıyan markasını 2014 yılında kurdu.

Marka estetiğinin temelinde Art Deco akımının poetik duyarlılığı ve geometrik görü yatıyor. Göz alıcı renkli taşların, yalın formlarda değerli taşların ve opak mine detaylarının birbirinden farklı zengin pırlanta kesimleri ile bir araya geldiği Melis Goral tasarımları rose gold ve beyaz altın şıklığı eşliğinde mücevher sektöründeki imzasını belirginleştiriyor.

Özgünlüğü lineer, yapısal ve akışkan formları uyum içerisinde bağdaştırarak soyut olmanın yanı sıra göz alıcı ve modern tasarımlar yaratmasına dayanıyor. Birlikte çalıştığı zanaatkârların tecrübesi ve mirası sayesinde mücevherat sanatına güncel ve rafine bir anlayış katıyor.