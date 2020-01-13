Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sevgililer Günü’nde Doğayı Sevginizle Besleyin

Bu yıl “Doğayı sevginizle besleyin” mottosuyla Sevgililer Günü’nü çok daha özel kılan Regnum Carya, kalp şeklindeki tohum kartlarını konaklayan çiftlere armağan ediyor

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:34
Sevgililer Günü’nde Doğayı Sevginizle Besleyin

Sevgililer Günü’nde Doğayı Sevginizle Besleyin

Tüm özel günlerde olduğu gibi Regnum Carya Sevgililer Günü’nde de konuklarına ayrıcalıklı bir program sunuyor. Bu yıl “Doğayı sevginizle besleyin” mottosuyla Sevgililer Günü’nü çok daha özel kılan Regnum Carya, kalp şeklindeki tohum kartlarını konaklayan çiftlere armağan ediyor. Regnum Carya, sonsuz aşka yelken açan tüm çiftleri bekliyor.

Regnum Carya, yeni yılın ilk özel günü olan Sevgililer Günü’nde ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşatıyor. İlk andan itibaren çiftlere unutamayacakları bir 14 Şubat seremonisi sunan Regnum Carya, havaalanında VIP transferle karşıladığı çiftleri son ana kadar özel hissedecekleri bir programla keyiflendiriyor. Otele geldikleri andan itibaren şık bir karşılama deneyimleyen çiftleri, konaklayacakları Luxury Room’da kalp şeklindeki tohum kartlar karşılıyor. Tohum kartlarına dileklerini yazan çiftler daha sonra lobideki sevgi ağacına asıyorlar. Filizlendirilen tohumlar önce fidana sonra da Regnum Carya ormanına dikilerek doğaya can veren ağaçlara dönüşüyor. Çiftlere özel sevgililer günü paketinde sürprizler bununla da bitmiyor. Çiftler, romantik şarkılar eşliğinde Sevgililer Günü yemeği yedikten sonra geceyi müzik ve dansla zenginleştirilen eğlenceli bir partiyle sonlandırıyor.

Beklentilerin ötesinde bir gün

Romantizm dolu bir gün hayal eden çiftler için her detay, beklentilerinin üzerinde bir günü hayata geçiriyor. Regnum Carya’nın rüya odalarından biri olan Luxury Room’da check’in imkanı, şık çiçek arajmanlarıyla renklenen romantik dekorasyon, Moët & Chandon şampanya ve özel tatlılar o güne özel set-up ile bir arada yer alıyor.

Regnum Carya’nın eşsiz SPA merkezi Green Door’da jakuzi ve çiftlere özel masaj paketleriyle keyifli anlar ve oda kahvaltı servisi de çiftlerin unutamayacağı ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Farklı bir 14 Şubat programı hayal eden isteyen herkes her yıl olduğu gibi bu yıl da Regnum Carya’da ilklere imza atıyor.

Sevgililer Gününde Aşk “Melis Goral” ile Parıldıyor
Sevgililer Gününde Aşk “Melis Goral” ile Parıldıyor
Romantik kimlik avı saldırılarına dikkat
Romantik kimlik avı saldırılarına dikkat
Türk çikolatası sevgililerin kalbine uçarak girecek
Türk çikolatası sevgililerin kalbine uçarak girecek
Nusret'ten güldüren paylaşım
Nusret'ten güldüren paylaşım
Sevgililer günündeki cesur  pozuyla ortalığı karıştırdı
Sevgililer günündeki cesur  pozuyla ortalığı karıştırdı
Sevgililer gününe yalnız girince çileden çıktı
Sevgililer gününe yalnız girince çileden çıktı
Sevgililer gününde barışalım dedi kurşun yağdırdı
Sevgililer gününde barışalım dedi kurşun yağdırdı
Sevgililer gününde nikah rekoru kıracak
Sevgililer gününde nikah rekoru kıracak
Anahtar Kelimeler:
Regnum CaryaSevgililer GünüRegnum Carya Sevgililer Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçta kebap için turistler sıraya girdi 
Kılıçta kebap için turistler sıraya girdi 
Enerji tasarrufu için pratik öneriler
Enerji tasarrufu için pratik öneriler
TİM ilk yurt dışı temsilcilik ofisini KKTC'de açtı
TİM ilk yurt dışı temsilcilik ofisini KKTC'de açtı
İMSAD'dan evlerde enerji tüketimi uyarısı
İMSAD'dan evlerde enerji tüketimi uyarısı
Yaban Mersini tarımda alternatif ürün olabilir mi?
Yaban Mersini tarımda alternatif ürün olabilir mi?
Geleceğin seyahat trendleri neler olacak?
Geleceğin seyahat trendleri neler olacak?
Türkiye tarih ve lezzetleriyle EMİTT Fuarı'nda
Türkiye tarih ve lezzetleriyle EMİTT Fuarı'nda
Türkiye markaları için 3.8 milyar kaynak ayrıldı   
Türkiye markaları için 3.8 milyar kaynak ayrıldı   
İETT, 2019’da Çin’in nufüsu kadar yolcu taşıdı  
İETT, 2019’da Çin’in nufüsu kadar yolcu taşıdı  
"YILIN İTİBARLILARI" ödüllerine kavuştu
"YILIN İTİBARLILARI" ödüllerine kavuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim