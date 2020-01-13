Sevgililer Günü’nde Doğayı Sevginizle Besleyin

Tüm özel günlerde olduğu gibi Regnum Carya Sevgililer Günü’nde de konuklarına ayrıcalıklı bir program sunuyor. Bu yıl “Doğayı sevginizle besleyin” mottosuyla Sevgililer Günü’nü çok daha özel kılan Regnum Carya, kalp şeklindeki tohum kartlarını konaklayan çiftlere armağan ediyor. Regnum Carya, sonsuz aşka yelken açan tüm çiftleri bekliyor.

Regnum Carya, yeni yılın ilk özel günü olan Sevgililer Günü’nde ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşatıyor. İlk andan itibaren çiftlere unutamayacakları bir 14 Şubat seremonisi sunan Regnum Carya, havaalanında VIP transferle karşıladığı çiftleri son ana kadar özel hissedecekleri bir programla keyiflendiriyor. Otele geldikleri andan itibaren şık bir karşılama deneyimleyen çiftleri, konaklayacakları Luxury Room’da kalp şeklindeki tohum kartlar karşılıyor. Tohum kartlarına dileklerini yazan çiftler daha sonra lobideki sevgi ağacına asıyorlar. Filizlendirilen tohumlar önce fidana sonra da Regnum Carya ormanına dikilerek doğaya can veren ağaçlara dönüşüyor. Çiftlere özel sevgililer günü paketinde sürprizler bununla da bitmiyor. Çiftler, romantik şarkılar eşliğinde Sevgililer Günü yemeği yedikten sonra geceyi müzik ve dansla zenginleştirilen eğlenceli bir partiyle sonlandırıyor.

Beklentilerin ötesinde bir gün

Romantizm dolu bir gün hayal eden çiftler için her detay, beklentilerinin üzerinde bir günü hayata geçiriyor. Regnum Carya’nın rüya odalarından biri olan Luxury Room’da check’in imkanı, şık çiçek arajmanlarıyla renklenen romantik dekorasyon, Moët & Chandon şampanya ve özel tatlılar o güne özel set-up ile bir arada yer alıyor.

Regnum Carya’nın eşsiz SPA merkezi Green Door’da jakuzi ve çiftlere özel masaj paketleriyle keyifli anlar ve oda kahvaltı servisi de çiftlerin unutamayacağı ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Farklı bir 14 Şubat programı hayal eden isteyen herkes her yıl olduğu gibi bu yıl da Regnum Carya’da ilklere imza atıyor.