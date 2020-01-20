Sevgililer gününde eşinizi stiliniz ile nasıl etkilersiniz.

Sevgililer Günü’nün heyecanını ve tutkusunu görünümüyle de yansıtmak isteyen erkekler, bu özel güne cesur desenlere sahip Cacharel parçalarıyla hazırlanıyor. Doğal taşların özgün desenlerinden ilham alan Cacharel gömlek ile s

Sevginizin hissettirdiği coşkuyu O’na da bulaştırabilirsiniz. Zengin seçenekler sunan Cacharel Sonbahar/Kış Koleksiyonu içerisindeki ekose desenli bir pantolonu, %100 pamuktan üretilmiş triko kazakla tamamlayabilir, tutku ile eşleştirilen kırmızının çekiciliğini hissettirebilirsiniz.

Cacharel, klasik stili benimseyenlere de her şeyin istedikleri gibi olduğu bir Sevgililer Günü geçirmeleri için yardım ediyor. Pantolon ve cekette farklı bedenlerde ürünlerden takım oluşturmalarına izin veren Mix&Match Koleksiyonu, her erkeğe kendi bedenine tam oturan bir takım elbise alma fırsatı sunarken farklı modellerde ceket ve pantolonu kombinleme şansı da veriyor; Cacharel erkeği sevgisini gösterirken tam hayalindeki gibi görünüyor. Kırmızı bir mendil veya kırmızı detaylara sahip bir kravat ile tamamlanacak %100 pamuk, koyu renkli bir takım elbise, 14 Şubat’a yaraşır bir görünüm olarak klasik stilin en güzel örneği oluyor.

Cacharel’in önerileri arasında, Cacharel Gömlek (549TL), Cacharel Triko (249TL), Cacharel Mendil (129TL) ve Cacharel Mix&Match Takım Elbise (2999TL) bulunuyor.