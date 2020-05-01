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#SevgimizSınırsız | COLIN’S maske üretimini "Sevgimiz Sınırsız" filmiyle ekrana taşıdı

Dünyanın 38 ülkesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, rekor üretimle ülkemizin ekonomisine güç katan ve faaliyet gösterdiği ülkelerde jean denince akla gelen ilk markalardan olan COLIN’S, üretim tesislerini maske üretimine tahsis etti.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:58
#SevgimizSınırsız | COLIN’S maske üretimini "Sevgimiz Sınırsız" filmiyle ekrana taşıdı

COLIN’S maske üretimini "Sevgimiz Sınırsız" filmiyle ekrana taşıdı

COVID-19 ile mücadeleye milyonlarca maske üretimiyle katılan marka, bu seferberliğe katkıda bulunan tüm paydaşlarına ve fedakar sağlık çalışanlarına yeni hazırladığı reklam filmiyle teşekkür etti. “Bugüne kadar Türkiye için sınır tanımadık çünkü bizim ülkemize sevgimiz sınırsız” diyen COLIN’S’in reklam filmi #SevgimizSınırsız hashtagiyle ekranlarda.

COLIN’S’in tüm kalbiyle ve imkanlarıyla Türkiye için ürettiği maskelere ek olarak markanın bağlı olduğu Eroğlu Holding de Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na maddi destekte bulundu.

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=EI_a65OXwUU

KÜNYE

Reklamveren: COLIN’S

Reklamveren Temsilcisi: Önder Ön, Aytaç Dalyan, Fatih Karataş, Anıl Güneş, Elif Kalaman, Enginalp Erkısa

Marka Danışmanı: Hakan Senbir

Reklam Ajansı: K A R P A T Independent Advertising Agency

Ajans Başkanı: Karpat Polat

Genel Müdür: Melda Tarlan

Kreatif Direktör: Tolga Akyüz

Kreatif Grup Lideri: Çağlar Mertler

Kreatif Ekip: Besime Duman, Ferhat Çelik, Cansu Kozan

Müşteri Direktörü: Florentina Staicu Özkaner

Müşteri İlişkileri Ekibi: Hazal Hande Öncü, Ece Öğüten

Müzik: Zeplin Müzik Edisyon

COLIN’S Hakkında

Eroğlu Grubu tarafından 1983 yılında İstanbul'da kurulan COLIN’S, global arenada önemli başarılara imza atıyor. 1986 yılında İstanbul'da açılan ilk mağazasından sonra hızla büyüyen marka; bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Romanya başta olmak üzere 38 ülkede 600’ü aşkın mağazaya ulaştı. Bir dünya markası olma yolunda büyük gelişim gösteren COLIN’S, modaya kazandırdığı ve dünyanın tercih ettiği ürünleri ile büyük beğeni topluyor.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 14:04
Anahtar Kelimeler:
ColinsSevgimizSınırsız
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