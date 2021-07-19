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Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor

GittiGidiyor’un verilerine göre yaklaşık 5 kat artışın görüldüğü tenteler, karavan malzemeleri arasında en çok talebi artan ürünler oldu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:51
Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor

Seyahat alışkanlıkları değişti | Karavan tatiline ilgi artıyor


Pandeminin de etkisiyle kalabalıktan uzak olma isteği, doğada vakit geçirme trendi karavan yolculuklarına olan ilgiyi artırdı. GittiGidiyor’un verilerine göre yaklaşık 5 kat artışın görüldüğü tenteler, karavan malzemeleri arasında en çok talebi artan ürünler oldu.

Pandemi dönemiyle birlikte değişen tatil tercihleri, tatil alışverişlerinde de farklılık yaşanmasına yol açtı. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin son dönemdeki gözdesi karavanlar oldu. Bunu takiben karavanda ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarındaki satışlarda artış yaşandı. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verileri karavanla seyahati tercih eden kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koydu.

GittiGidiyor’un 2021’in ilk 6 aylık verilerine göre karavanla seyahat ederken güneş, yağmur gibi doğal etkilerden korunmak için kullanılan tentelerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 3 kat artış görüldü. 2021 haziran ayında ise geçtiğimiz yılın haziran ayına oranla yaklaşık 5 kat artış yaşandı.

Verilere göre karavanlarda sık kullanılan ürünlerden karavan tepe klimalarında yılın ilk 6 ayında geçen seneye kıyasla yüzde 75’lik artış oldu. Karavan seyahatlerinde yeme-içme ihtiyaçları için tercih edilen set üstü ocaklarda yaklaşık 3,5 katlık, mangallarda ise yüzde 50’lik artış yaşandı. Kamp masalarında ise yüzde 60’lık artış oldu.

Karavanlarıyla şehir merkezinden uzakta bir rota çizenler, gittikleri yerlerde eğlenceli vakit geçirmek için projeksiyon perdelerine ve bluetooth hoparlörlere de ilgi gösterdi. Bu ilgi, satışlara 2021’in ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre kıyasla, projeksiyon perdelerinde yüzde 79, bluetooth hoparlörlerde yüzde 50’lik bir artış olarak yansıdı.

GittiGidiyor’un yayınladığı veriler karavan seyahatlerinin popüler bir seyahat ve tatil aracı olduğunu ve bu alandaki talebin armaya devam ettiğini gösteriyor. Doğayla baş başa kalınan bir seyahat için GittiGidiyor’un blog sayfasından ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor.

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TatilTatil Alışkanlıkları
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