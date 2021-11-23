Seydişehir Yağ Balığı yıllar sonra yuvaya döndü

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Suğla Gölü ve Çarşamba Kanalı ile civar dere ve gölcüklere has yağ balığı çeyrek asır sonra yuvasına geri dönüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Seydişehir Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile Seydişehir coğrafyasında endemik bir tür olan Yağ Balığı, Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikle yuvaya döndü.

Programa Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Fuat Bilgin, Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsa Kaplan, İl Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, İlçe Protokol Üyeleri ve davetliler katıldı.

Bin adet endemik Yağ Balığının doğaya salındığı programda konuşanYağ Balığı’nın endemik bir tür olduğunu belirterek yağ balığının Beyşehir, Seydişehir’de yetiştiğini ifade etti.

Yağ Balığı türünün korunmak ve bu bölgelerdeki varlığını arttırmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır laboratuvar çalışmaları yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Araştırma Enstitüsü Müdürü Fuat Bilgin,” 2 yıldır laboratuvar ortamında Endemik Yağ Balığının üretme, beslenme ve yaşama koşullarını detaylı bir şekilde inceledik. Seydişehir ve Beyşehir bölgesinde endemik türde yaşayan Yağ Balığı’nın uygun yaşam koşullarını araştırarak üretimlerini sağladık ve bugün doğaya ürettiğimiz endemik Yağ Balıklarını salıyoruz. Ülkemizin pek çok bölgesinde birçok canlı türünü koruma altına almaya ve bulundukları bölgelerdeki familyada sayılarını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Seydişehir ve Beyşehir bölgemizde endemik türde bulunan Yağ Balığı canlı türünün de neslini korumak ve bölgemizdeki varlıklarını daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Seydişehir ve coğrafyasının birçok endemik türlere ev sahipliği yaptığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “Seydişehir’imizin ve bölgemizin ekosistemi ve coğrafyası birçok doğal ve tabiat güzelliklerine ev sahipliği yapmasının yanında birçok endemik türlere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de bölgemizdeki varlığı tehdit altında ve nesli tükenmekte olan Yağ Balığı’mızdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde endemik Yağ Balığı türünü ilçemiz ve bölgemizde daha da yaygınlaştırarak koruma altına alıyoruz. İlçemizin ve bölgemizin en önemli tabiat parklarından biri olan, birçok canlı türüne ev sahipliği yapan ve birçok kuş türünün beslenme alanı olan Kuğulu Tabiat Parkımızda koruma altına aldığımız Yağ Balığı’nın bölgemize hayırlı olması dileğiyle etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Seydişehir ve Beyşehir bölgesi havzasında yaşayabilen bir balık türünün yeniden canlandırılmasının öneli bir çalışma olduğunu kaydeden Kaymakam Deniz Pişkin, “Coğrafyalar kendi karakteristik özelliklerini, kendi kimliklerini, kendilerine has olan ürünlerini saklayarak geleceğe taşıyarak yaşatabilirler. Bu bölgeyle özdeşleşmiş bir balık türünün yeniden yuvasına geri dönüyor olması bizim için büyük mutluluk. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere düşen görev ise yapmak kadar yaşatmaktır. Yaşaması ve korunması ise bize kalmıştır. Bizler bu farkındalığı yaşatamaz ve koruyamazsak bir anlamı kalmaz” şeklinde konuştu.