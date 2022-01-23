Şeyhmus Can, kendi defilesinde modellik yaptı
İş dünyasının renkli siması Şeyhmus Can, İzmir'de podyuma çıktı. Ünlü İtalyan fenomen Gianluca Vacchi’ye olan benzerliğiyle dikkat çeken iş insanı Şeyhmus Can, İzmir Fashion Week’de sahibi olduğu FC Plus defilesinde podyuma çıktı.
Podyumda profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken ünlü iş insanı, genç mankenleri gölgede bıraktı. Sosyal medyada yüksek takipçisi olan Şeyhmus Can, dünyaca ünlü İtalyan fenomen Gianluca Vacchi’ye olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.