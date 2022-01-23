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Şeyhmus Can, kendi defilesinde modellik yaptı

İtalyan fenomen Gianluca Vacchi benzerliğiyle tanınan iş insanı Şeyhmus Can, İzmir Fashion Week'te FC Plus defilesinde podyuma çıktı.

23 Ocak 2022 Pazar 00:53
Şeyhmus Can, kendi defilesinde modellik yaptı

Şeyhmus Can, kendi defilesinde modellik yaptı

İş dünyasının renkli siması Şeyhmus Can, İzmir'de podyuma çıktı. Ünlü İtalyan fenomen Gianluca Vacchi’ye olan benzerliğiyle dikkat çeken iş insanı Şeyhmus Can, İzmir Fashion Week’de sahibi olduğu FC Plus defilesinde podyuma çıktı.

Bu yıl 8. kez düzenlenen İzmir Fashion Week, üçüncü gününde görkemli defileye sahne oldu. İzmir Eski Tütün Fabrikası’nda gerçekleşen defilede erkek giyim markası FC Plus 2022 iddialı kreasyonunu tanıttı. 20 erkek mankenin podyumda yer aldığı defilede, firma sahibi Şeyhmus Can’da modellik yaptı.

Podyumda profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken ünlü iş insanı, genç mankenleri gölgede bıraktı. Sosyal medyada yüksek takipçisi olan Şeyhmus Can, dünyaca ünlü İtalyan fenomen Gianluca Vacchi’ye olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Defile
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