Sezon sonu turistler indirime koştu

Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen, Akdeniz Bölgesi'ne turist akını devam ediyor. Son bahar sezonu için indirim fırsatını bekleyen binlerce kişi, Antalya ve çevresindeki otellere akın etti. Daha çok Almanya, İngiltere ve Rusya'dan gelen yeni turist kafileleri sezonu kapatmaya hazırlanan esnafın yüzünü güldürdü. Otellerdeki doluluk oranlarında yeni bir canlanma yaşanıyor. Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahillere akın etti. Tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi ise denizde yüzdü.

PLAJLARI DOLDURDULAR

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli- yabancı tatilciler plajları doldurdu.

Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillerde şemsiye açan tatilcilerin bazıları güneşlenirken, bazıları ise denizde serinlemeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca etkili olacağını belirtti.



