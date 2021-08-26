SGK, sigorta sahtekarlarının peşinde
SGK, ticari faaliyeti ve fiilen varlığı olmadığı halde boş arazi ve dükkanları adres göstererek sahte sigortalı bildiren işletmeler hakkında harekete geçti.
EKSİK PRİMLERİ TAMAMLAMIŞLAR!
Sahte işyeri tescil ettiren kişilerin, sağlık provizyonu alamayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve yaşlılık aylığı için eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak için de para karşılığında sahte sigortalı bildirimi yaptığı kaydedildi.
Ticari faaliyeti olmayan, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak için, boş arazi, boş dükkan gibi adresler beyan edilen tabela işyerleri mercek altına alınacak. Yeni işyeri tescil etmeden, daha önce tescili yapılmış bir işyerini devralmak, gayri faal işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanma yoluyla, sahte sigortalılık bildirimi yapanlar da bu açıdan incelenecek.