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SGK, sigorta sahtekarlarının peşinde

Sahte adresler düzenleyerek gerçekte olmayan işletmeler üstünden sigorta bildirimi yapan kişi ve şirketler hakkında SGK geniş çaplı araştırma yürütüyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:43
SGK, sigorta sahtekarlarının peşinde

SGK, sigorta sahtekarlarının peşinde

SGK, ticari faaliyeti ve fiilen varlığı olmadığı halde boş arazi ve dükkanları adres göstererek sahte sigortalı bildiren işletmeler hakkında harekete geçti.

Milliyet Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, prim sahtekarlarını tespit için işyeri tescil programında değişiklik yapan SGK, bu yolla haksız gelir elde edilenlerden geriye tahsilat yapacak.SGK’dan merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen genelgede, bazı kişiler tarafından sahte işyeri tescili yaptırıldığı ve bu şekilde sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu, denetimler sonucu bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı işyeri dosyası üzerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri belirtildi. Genelgede, “Sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık aldıkları anlaşılmıştır” denildi.

EKSİK PRİMLERİ TAMAMLAMIŞLAR!

Sahte işyeri tescil ettiren kişilerin, sağlık provizyonu alamayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve yaşlılık aylığı için eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak için de para karşılığında sahte sigortalı bildirimi yaptığı kaydedildi.

Ticari faaliyeti olmayan, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak için, boş arazi, boş dükkan gibi adresler beyan edilen tabela işyerleri mercek altına alınacak. Yeni işyeri tescil etmeden, daha önce tescili yapılmış bir işyerini devralmak, gayri faal işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanma yoluyla, sahte sigortalılık bildirimi yapanlar da bu açıdan incelenecek.

Anahtar Kelimeler:
Sahte Sgk
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