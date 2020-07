Sıcak Hava ve Neme Karşı Teknolojik Çözümler

Alman teknolojisinin Türkiye’deki adı Fakir Hausgeräte, güneşin etkisini iyice gösterdiği bugünlerde artan hava sıcaklıkları ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmanızı sağlayacak akıllı ürünleri ile mekânlara ferahlık getiriyor.

Hem Cep Hem Çevre Dostu Akıllı Vantilatör

İnternet satış fiyatı: 1.536

Fakir’in teknolojili balon tipi vantilatörü Tyhra, oda ısısına göre akıllı hız ve vücut ısısına göre akıllı salınım seçeneklerini barındıran teknolojiyle tasarlandı. İnsan hareketine duyarlı olduğu için mekân içerisinde kişinin yönüne göre hareket edebiliyor. Normal, doğal esinti, uyku ve eko enerji olmak üzere 4 farklı rüzgâr moduyla tercihinize göre serinleten çözümler sunuyor. Şık tasarımlı Fakir Thyra, 55 dB düşük ses seviyesi sayesinde sıcak havalarda sizi rahatsız etmeden görevini en iyi şekilde yapıyor. Fakir Thyra, “Eko Enerji Modu” sayesinde hem cep hem de çevre dostu.

Yazın En Çok Tercih Edileni

Fakir’in efsaneleşen TVL 90 S kule tipi vantilatörü, 3 hız kademesiyle sıcak havalarda ideal serinliği mekanlara taşıyor. Uzaktan kumandalı TVL 90 S kule tipi vantilatör, ayarlanabilir rüzgar eğiminin yanı sıra 90o’lik salınım özelliğiyle mekanın tümünde etkili olurken, taşınabilir sapı sayesinde her noktada pratik kullanım sağlıyor.

Üç Modlu Serinlik

Yaz aylarının vazgeçilmezi stant vantilatörler, güvenilir Fakir Hausgeräte teknolojisiyle tasarlanıp, yazın sıcaktan bunalanlara alternatif oluyor. Fakir All Over 3 In 1, üstün özellikleri ve pratikliğiyle rakiplerinden ayrışıyor. Fakir All Over 3 In 1 vantilatör; stant, masaüstü ve duvar tipi kullanımıyla büyük pratiklik sağlıyor. 55 watt gücündeki cihaz, 3 rüzgar modu ve 3 hız kademesi ile oval salınım yaparak yaz sıcaklarını mekanların dışında bırakıyor. Uzaktan kumandası ile serinliği istediğiniz ölçüde ayarlayarak keyfinize ferahlık katıyor.

Üstün Teknolojili Rüzgar Kule

Fiyatı 1.043 TL

100 W gücündeki Fakir TVL 100 Kule Tipi Vantilatör, 3 farklı hız seçeneğiyle yaz sıcaklarının etkisini en aza indiriyor. Normal, doğal esinti ve uyku modu olmak üzere 3 farklı rüzgar modu bulunan cihaz, istediğiniz serinliği uzaktan kumanda ile sağlamanıza olanak veriyor. Yatay - dikey salınım özelliğiyle mekânın her yerinde eşit serinlik ve hava dolaşımı sağlıyor. Fakir TVL 100, düşük ses seviyesi ve 8 saat zaman ayarıyla yaz geceleri ideal sıcaklıkta, kesintisiz uyku imkânı vererek ertesi güne enerjik uyanmanız için birebir. LED gösterge paneli kullanım kolaylığı sağlarken, ergonomik tasarımı mekânlara dekoratif şıklık getiriyor. 1,6 m kablo uzunluğu ve taşıma yuvası ile mekânların her yerinde kolayca kullanılabiliyor.

Sıcak Hava ve Nem Dışarıda Kalıyor

Fiyatı 4.200 TL

Yaz sıcaklıklarının nem ile birleşip etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde gerek kendiniz gerekse de hastalar, yaşlılar ve bebekler için ferah ortamlar yaratabileceğiniz Drywell Nem Alma Cihazı, nemli havayı mekânın dışında bırakıyor.

Fakir Drywell Nem Alma Cihazı, 20 L nem alma kapasitesi ile mekânlardaki rutubet ve nemi alarak bulunduğunuz ortamın havasını ideal hale getiriyor. Drywell otomatik buz çözme özelliği, %40-80, % 5 aralıklı nem ayarı, oda sıcaklığı ve nem miktarını gösteren ekranıyla pratik kullanım sağlıyor. Ayrıca ön filtresiyle toz ve kirliliğe yol açan partikülleri havadan arındırıp sağlıklı nefes almayı mümkün hale getiriyor. Üstün Alman teknolojisiyle tasarlanan Drywell Nem Alma Cihazının iki kademeli fan hız ayarı bulunuyor.