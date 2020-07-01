Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sıcak Hava ve Neme Karşı Teknolojik Çözümler

Fakir Hausgeräte’nin üstün teknolojili vantilatörleri ve nem alma cihazı yazın bunaltıcı sıcakları ve yüksek neme karşı mekânlarda etkili çözümler sunuyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:21
Sıcak Hava ve Neme Karşı Teknolojik Çözümler

Alman teknolojisinin Türkiye’deki adı Fakir Hausgeräte, güneşin etkisini iyice gösterdiği bugünlerde artan hava sıcaklıkları ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmanızı sağlayacak akıllı ürünleri ile mekânlara ferahlık getiriyor.

Hem Cep Hem Çevre Dostu Akıllı Vantilatör

İnternet satış fiyatı: 1.536 

Fakir’in teknolojili balon tipi vantilatörü Tyhra, oda ısısına göre akıllı hız ve vücut ısısına göre akıllı salınım seçeneklerini barındıran teknolojiyle tasarlandı. İnsan hareketine duyarlı olduğu için mekân içerisinde kişinin yönüne göre hareket edebiliyor. Normal, doğal esinti, uyku ve eko enerji olmak üzere 4 farklı rüzgâr moduyla tercihinize göre serinleten çözümler sunuyor. Şık tasarımlı Fakir Thyra, 55 dB düşük ses seviyesi sayesinde sıcak havalarda sizi rahatsız etmeden görevini en iyi şekilde yapıyor. Fakir Thyra, “Eko Enerji Modu” sayesinde hem cep hem de çevre dostu.

Yazın En Çok Tercih Edileni

Fakir’in efsaneleşen TVL 90 S kule tipi vantilatörü, 3 hız kademesiyle sıcak havalarda ideal serinliği mekanlara taşıyor. Uzaktan kumandalı TVL 90 S kule tipi vantilatör, ayarlanabilir rüzgar eğiminin yanı sıra 90o’lik salınım özelliğiyle mekanın tümünde etkili olurken, taşınabilir sapı sayesinde her noktada pratik kullanım sağlıyor.

Üç Modlu Serinlik

Yaz aylarının vazgeçilmezi stant vantilatörler, güvenilir Fakir Hausgeräte teknolojisiyle tasarlanıp, yazın sıcaktan bunalanlara alternatif oluyor. Fakir All Over 3 In 1, üstün özellikleri ve pratikliğiyle rakiplerinden ayrışıyor. Fakir All Over 3 In 1 vantilatör; stant, masaüstü ve duvar tipi kullanımıyla büyük pratiklik sağlıyor. 55 watt gücündeki cihaz, 3 rüzgar modu ve 3 hız kademesi ile oval salınım yaparak yaz sıcaklarını mekanların dışında bırakıyor. Uzaktan kumandası ile serinliği istediğiniz ölçüde ayarlayarak keyfinize ferahlık katıyor.

Üstün Teknolojili Rüzgar Kule

Fiyatı 1.043 TL

100 W gücündeki Fakir TVL 100 Kule Tipi Vantilatör, 3 farklı hız seçeneğiyle yaz sıcaklarının etkisini en aza indiriyor. Normal, doğal esinti ve uyku modu olmak üzere 3 farklı rüzgar modu bulunan cihaz, istediğiniz serinliği uzaktan kumanda ile sağlamanıza olanak veriyor. Yatay - dikey salınım özelliğiyle mekânın her yerinde eşit serinlik ve hava dolaşımı sağlıyor. Fakir TVL 100, düşük ses seviyesi ve 8 saat zaman ayarıyla yaz geceleri ideal sıcaklıkta, kesintisiz uyku imkânı vererek ertesi güne enerjik uyanmanız için birebir. LED gösterge paneli kullanım kolaylığı sağlarken, ergonomik tasarımı mekânlara dekoratif şıklık getiriyor. 1,6 m kablo uzunluğu ve taşıma yuvası ile mekânların her yerinde kolayca kullanılabiliyor.

Sıcak Hava ve Nem Dışarıda Kalıyor

Fiyatı 4.200 TL

Yaz sıcaklıklarının nem ile birleşip etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde gerek kendiniz gerekse de hastalar, yaşlılar ve bebekler için ferah ortamlar yaratabileceğiniz Drywell Nem Alma Cihazı, nemli havayı mekânın dışında bırakıyor.

Fakir Drywell Nem Alma Cihazı, 20 L nem alma kapasitesi ile mekânlardaki rutubet ve nemi alarak bulunduğunuz ortamın havasını ideal hale getiriyor. Drywell otomatik buz çözme özelliği, %40-80, % 5 aralıklı nem ayarı, oda sıcaklığı ve nem miktarını gösteren ekranıyla pratik kullanım sağlıyor. Ayrıca ön filtresiyle toz ve kirliliğe yol açan partikülleri havadan arındırıp sağlıklı nefes almayı mümkün hale getiriyor. Üstün Alman teknolojisiyle tasarlanan Drywell Nem Alma Cihazının iki kademeli fan hız ayarı bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan
Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan
TSN Teknolojisi ile fabrikalar çok daha akıllı
TSN Teknolojisi ile fabrikalar çok daha akıllı
Odeabank, sermaye piyasalarına Tacirler Yatırım ile açılacak
Odeabank, sermaye piyasalarına Tacirler Yatırım ile açılacak
Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına atandı
Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına atandı
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak
MAPFRE Sigorta’dan Konut Sigortası yaptırmak isteyenlere 6 önemli kavsiye
MAPFRE Sigorta’dan Konut Sigortası yaptırmak isteyenlere 6 önemli kavsiye
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
PLASFED | Kısa çalışma ödeneği Eylül sonuna kadar uzatılmalı
PLASFED | Kısa çalışma ödeneği Eylül sonuna kadar uzatılmalı
2 Temmuz Haftası'nda A101 indirimli ürünler
2 Temmuz Haftası'nda A101 indirimli ürünler
Artan Talep Sonrası Tukaş Gıda’dan 525 Milyon TL Değerinde Yatırım
Artan Talep Sonrası Tukaş Gıda’dan 525 Milyon TL Değerinde Yatırım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim