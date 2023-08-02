Sıcak havalar cebinizi de bunaltmasın | Bu uyarılara dikkat

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sıcaktan bunalanlar çareyi klima ve vantilatörlerde arıyor. Son aylarda bu aletlerin kullanımı oldukça arttı. Peki, bu durum elektrik faturalarına nasıl yansıyacak? Serinlemenin yollarını arayanlar faturalarda nasıl tasarruf sağlayacak? Türkiye’nin karşılaştırma sitesi encazip.com, serinlerken tasarruf da sağlayabileceğiniz pratik önerilerde bulundu.



Hava sıcaklıkları son aylarda rekor üzerine rekor kırıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken serinlemek isteyenler klima ve vantilatör gibi cihazlara yöneliyor. 27000 BTU’luk ortalama bir klima günde 9 saat çalışınca bu faturaya ayda 900 TL olarak yansıyor, bir vantilatör ise günde 10 saat çalışırsa aylık ortalama 151TL’lik elektrik tüketiyor. Artan elektrik fiyatlarının faturalara yansımasını da düşünenler ise tasarruf yapabilmenin yollarını arıyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com yaz aylarında ev ve iş yerleri için elektrikten tasarruf etmenizi sağlayacak önerilerde bulundu.



Klima saatte 4 TL harcıyor

Önerilerini liste haline paylaşan encazip.com, ortalama bir klimanın saatte 4 TL’lik elektrik tükettiğinin altını çizerek şu bilgileri verdi.

Salonda ve odalarda:

Standart bir klimanın her saat ortalama 4 TL tükettiğini aklınızda bulundurun ve gerekli durumlarda klimayı tercih edin, mümkün olduğunca düşük güçte kullanın.

Gündüzleri özellikle eviniz güneş alan bir cephede ise güneşlikleri kapalı tutabilir ya da çok koyu olmayan perdeleri kullanabilirsiniz. Böylece güneş ışığının odayı fazla ısıtmasına engel olabilirsiniz. Bu şekilde klima ve vantilatör kullanımı azalacaktır.

Yaz aylarında sık yapılan hatalardan bir tanesi hem serinlik yapması için pencereleri açmak hem de aynı anda klimayı çalıştırmak. Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Bu da klimanın etkisini azaltır. Klima çalışırken pencereleri kapatmakta fayda var.

Hava nemliyken hissedilen sıcaklık da yüksek oluyor. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız.

Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu hem sağlıklı bir ortam elde etmeniz hem de enerji tasarrufu açısından faydalıdır.

Klima derecesini düşük tutarak çalıştırabilir, vantilatör sayesinde soğuk havanın yayılmasını sağlayabilirsiniz.



Mutfakta:

Klimalara göre daha az elektrik harcayan tavan vantilatörleri kullanmak da bir başka tasarruf yöntemi.Eğer eviniz fazla güneş alan bir bölgedeyse panjur yaptırabilirsiniz. Panjurları kapatmak, güneşin sıcağını engelleyecektir ve böylece odalar daha az ısınacaktır.Pencerelerinizde yansıtıcı cam kullanarak ısıyı yansıtabilir böylece klima ihtiyacını azaltabilirsiniz. Ayrıca çift cam kullanarak da evin içindeki ısının sabit kalmasını sağlayabilir ve elektrik faturasından tasarruf edebilirsiniz.Klimanızı enerji verimliliği sınıfı yüksek olanlarından seçebilirsiniz. Bu, elektrik faturanıza önemli bir katkı sunacaktır.

Herhangi bir yemeği sadece ısıtacaksanız normal fırın yerine mikrodalga fırını kullanın. Çünkü ocak hem havayı ısıtır hem de daha uzun süre çalışacağı için ekstra elektrik harcanmasına neden olur.

Tüketilecek kadar yiyeceği ısıtmak da fırın kullanımını düşürecektir. Mikrodalga fırında kendi porsiyonunuz kadarını 2-3 dakika gibi kısa sürede ısıtabilir, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Mutfağın ısınmasını istemiyorsanız yemek yaparken fırının kapağını da sık sık açıp kapatmayın. Bunu yaparsanız ortam ısınacaktır ve soğutucu kullanma ihtiyacı artacaktır.



Banyoda:

Yaz aylarında sıcak suyla duş almak çok fazla tercih edilmediği için sıcak su seçeneğini kapatabilirsiniz.

Güneşle ısınma özelliği bulunan sıcak su depoları kullanarak kombi ve elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.

