Sıcak havaların cep yakmaması için 8 öneri

Ancak daha da ısınan havalarla birlikte klimalar ve soğutucular açılmaya, elektrik kullanımı da yine artmaya başlayacak. Karşılaştırma sitesi encazip.com yaz aylarında tasarruf etmenin yollarıyla ilgili öneriler sıraladı.

Bahar aylarının bitmesine kısa bir süre kalırken yaz aylarıyla birlikte havalar iyice ısınmış olacak. Petekler, ısıtıcılar kapandı ancak onların yerini yakında klimalar ve soğutucular alacak. Bu değişimin elektrik faturasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Karşılaştırma sitesi encazip.com yaz aylarında ev ve iş yerleri için elektrikten tasarruf etmenizi sağlayacak öneriler sıraladı. İşte o öneriler: