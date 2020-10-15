Şiddetli yağmurlarda tüm cihazlarınızı Legrand ile güvenceye alın

Çocuklarımızın uzaktan eğitimi, evden çalışma süreçleri hayatımıza girdiğinden beri elektronik cihazların varlığı evlerimizde arttı. Legrand’ın parafudr korumalı ürünleri sonbaharın gelmesiyle birlikte yıldırımların meydana getirdiği aşırı gerilimlere karşı evinizdeki tüm elektronik cihazları tam anlamıyla korur.

Bina elektrik ve dijital altyapı ürün ve sistemleri konusunda uzman Legrand, son teknolojiyi kullanarak tasarladığı aşırı gerilimlere ve yıldırım darbelerine karşı korumalı parafudr ürünleri ile evinizdeki elektrikli cihazları güvenceye alıyor.

Yıldırım etkilerine karşı güvenilir etkin koruma

Üç farklı cihazı aynı anda şarj edebilme imkanı

Yıldırımın meydana getirdiği aşırı gerilimler cihazlarınızda hasara neden olur. Uluslararası standartlara göre tasarlanan Legrand parafudrlar, tesisatlarınıza eklenerek yüksek risk düzeylerine karşı tüm cihazlarınızı etkin korur. Tüm risk seviyeleri için tasarlanan geniş ürün seçenekleriyle sizlere güvenli çalışma ve yaşam alanı sunar.

USB şarjlı parafudr korumalı topraklı priz ile kullanıcısına elektronik cihazlarını hızlı ve güvenli bir şeklide şarj edebilme imkanı sunan Legrand, cihazın üzerinde bulunan topraklı prizi de başka bir kullanım için boş bırakma avantajı sunarak beğeni kazanıyor. Priz; akıllı telefon, tablet ve kişisel bilgisayarları eş zamanlı olarak şarj edebilme imkanı sunuyor. Öte yandan benzersiz tasarımıyla dikkatleri çeken Legrand, bu çoklu çalışma sistemini, parafudr koruma özelliğiyle elektrik tesisatında meydana gelebilecek aşırı gerilimlere karşı korumalı olarak tüketicisine sunuyor. Üzerindeki yeşil göstergesiyle parafudrun çalışma durumunu belirten USB şarj çıkışlı parafudr korumalı topraklı priz, güvenli kullanım sağlıyor.

Modern ve estetik görünümüyle priz, üzerinde bulunan özel tasarımlı alan sayesinde telefonunuzu şarj ederken koruma da sağlıyor.1 metre uzunluğundaki sarılabilir micro USB şarj kablosu ile satışa sunulan USB Şarj çıkışlı parafudr korumalı topraklı priz, hem estetiği hem de teknolojiyi farklı bir boyuta taşırken birçok işlevi de aynı anda sunuyor.