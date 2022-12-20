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Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak

Yeni yılın hemen ardından zam sağanağı geliyor. İlk ağır zamlar tiryakileri vuracak. Tütün ürünlerine yüzde 30 zam gelebilir.

20 Aralık 2022 Salı 18:33
Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak

Sigara ve alkole yüzde 30 zam | Otomatik artacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, aksi yönde bir karar verilmediği sürece tütün ve içki ürünlerinde otomatiğe bağlanmış bir ÖTV zammının söz konusu olduğunu belirtti. Bingöl, "3 Ocak 2023 sabahında alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında bir artış göreceğiz" dedi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde karar almadıkça tütün ürünlerinde otomatiğe bağlanmış ÖTV artışının olacağını söyledi. Bingöl, böyle bir durumda tütün ürünlerinin 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını belirtti.


Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, vergiyedair.com'da yazdığı köşe yazısında 2023'ün ilk zam haberini duyurdu. Bingöl söz konusu köşe yazısında tütün ürünleri üzerinden alınan maktu/ asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının altı ayda bir ÜFE oranları dikkate alınarak otomatik arttığını belirtti.

Artışın olmaması için Cumhurbaşkanının 'artış olmayacağı' yönünde karar alması gerektiğini söyleyen Bingöl, aksi durumda "3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklaması ile birlikte tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak. Böylece tütün ürünlerinde yüzde 25-30 oranında bir artış göreceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI KARARI 'ÖTV' ARTIŞINI BELİRLİYOR"

Ozan Bingöl'ün "Otomatiğe bağlı vergi artışı... Böylesi ancak bizde olur" başlıklı köşe yazısında vergi sistemine dair işleyişi anlatarak ÖTV artışına dair şu bilgileri kaydetti:

Vergi sistemimizde garip bir işleyiş vardır. Ödeyeceğimiz vergilerde yeniden değerleme oranı küsuratı ile birlikte dikkate alınarak hesaplanırken, vergi dilimlerinde, yemek istisnasında ve benzeri yüzde 5’e kadar olan kesirler silinir. Örneğin, beyannamedeki damga vergisinde kuruşu kuruşuna bir artış olur. Ama vergi dilimleri her yıl kırpılır, gizli vergi zammına dönüşür. Alkol ve tütün ürünlerinde de aksi yönde CB kararı alınmadığı sürece otomatiğe bağlanmış ÖTV artışı söz konusudur. Bu artış da alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında olacaktır.

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu/asgari maktu ÖTV tutarları, ÖTV Kanununun 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca altı ayda bir ÜFE oranları dikkate alınarak otomatik olarak artıyor. Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanının artış olmayacağı yönünde bir karar alması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklaması ile birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak.

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