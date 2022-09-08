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Sigara'ya zam | 1.5 liralık artış geldi

Enerji, giyecek, ayakkabı, gıda, elektronik, akaryakıt gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam da sigaraya geldi. 

08 Eylül 2022 Perşembe 10:04
Sigara'ya zam | 1.5 liralık artış geldi


Sigara'ya zam | 1.5 liralık artış geldi


Bazı alkollü içeceklerin ardından bugün de sigaraya zam geldi. Bir tütün grubu ürünlerine 1.5 TL oranında gelen zam bugün uygulamaya konuldu.


Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL
 

Anahtar Kelimeler:
ZamSigara Zammı
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