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Sigaralara zam geldi | Zamlı sigara fiyatları

Son dakika zam haberi; Akayakıt, enerji, ve gıda fiyatlarının ardından, şimdide tütün ürünlerine zam geldi. Bir sigara grubunun ürünlerine büyük zam geldi.

13 Mart 2022 Pazar 15:53
Sigaralara zam geldi | Zamlı sigara fiyatları

Sigaralara zam geldi | Zamlı sigara fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

- 21,50 TL olan sigara 23,50 TL

- 22 TL olan sigara 24 TL

- 23 TL olan sigara 25 TL

- 24 TL olan sigara 26 TL

- 25 TL olan sigara 27 TL

- 25,50 TL olan sigara 27,50 TL


ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK

Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.
 

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