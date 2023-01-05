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Sigaraya 2023 zammı geldi | ÖTV için yüzde 22

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından belli olan ÖTV tutarları ile sigaraya beklenen zam geldi.

05 Ocak 2023 Perşembe 09:24
Sigaraya 2023 zammı geldi | ÖTV için yüzde 22

Sigaraya 2023 zammı geldi | ÖTV için yüzde 22


Sigara kullananlar, yeni yılın ilk zammı geldi. Sağlığa zararlı da olsa milyonlarca tiryaki bugünden geçerli olmak üzere tükettikleri ürüne yüzde 22 daha fazla ödeyecek

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu.


ÖTV tutarlarındaki artışın ardından sigaraya beklenen zam bugün geldi. 

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı paylaştı.

Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

5 Ocak (bugün)  itibarıyla geçerli olan liste şöyle:

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